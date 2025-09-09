İktidar medyasından Özgür Özel'e tehdit gibi haber

İktidar medyasından Özgür Özel'e tehdit gibi haber
AİHM'in üç kez hak ihlali kararı verip tutuklu olmasının siyasi olduğu belirtilen Selahattin Demirtaş'ı iktidar medyası örnek gösterip Özgür Özel'e aba altından sopa salladı.

Yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olan, AKP iktidarına büyük bir hezimet yaşatan CHP, büyük bir yargı ve siyasi baskı altında. Belediye başkanları, iddianameler yazılmadan, aylardır içeride tutulurken; bir yandan da tartışmalı mahkeme kararlarıyla kayyumlar atanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçtiğimiz mart ayından bu yana 50'den fazla miting yaparak, tüm müdahalelere karşı sesini yükseltiyor ve vatandaşları Anayasal haklarını kullanmaya çağırıyor.

Özel, geçtiğimiz gün de şöyle konuştu:

"Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla bizi, bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler."

Özel tüm demokratik ve hukuki haklarını kullanırken, AKP medyası ise skandal bir habere imza attı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yıllardır tutukluluğunun hukuki değil, siyasi olduğu kararı verilen Selahattin Demirtaş'ı örnek göstererek, Özel'e adeta ‘tehdit’ gibi bir haber yapıldı.

screenshot-2025-09-09-at-08-12-48-hukukcular-sokak-cagrisini-degerlendirdi-ozgur-ozel-selahattin-demirtasin-yolunda-turkiye-gazetesi.png

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin "Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda" başlıklı haberinde Demirtaş'ın onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı örnek gösterildi.

