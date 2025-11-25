İktidar medyası İmralı Adası'na gidildiğini de manşetlerine taşımadı

AKP iktidar medyası terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme kararını görmezden gelmişken bu seferde gerçekleşen görüşmeyi manşetlerine taşımadı. Bazı gazeteler, ilk sayfalarında bir kelimeye dahi yer vermedi.

İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesi için karar çıktı. Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile geçti. AKP'nin çoğunlukta olduğu komisyondaki karar 21 Kasım günü verildi. 22 Kasım günü iktidar medyasının basılı gazeteleri manşetlerine bu kararı taşımadı. Bazısı sadece kutu haber ile gördü.

İktidar medyası Öcalan ziyaretini manşetlere taşımadı! Kutucuk ile yetindilerİktidar medyası Öcalan ziyaretini manşetlere taşımadı! Kutucuk ile yetindiler

İktidar medyasının önde gelen gazetelerinden Yeni Şafak, İmralı Adası'na gidişe çok sert çıkmış manşetlerin büyük puntolarla buna yer vermişti. Fakat karar çıktıktan sonra manşetlere taşımamayı tercih ettiler.

Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"

Öcalan ile görüşme de dün gerçekleşti. Öcalan ile görüşme yılan hikayesine döndü. Başta iktidar medyasından Türkiye Gazetesi son dakika haberi olarak İmralı'ya helikopter ile 2 saat içinde gidileceğini haberleştirdi. Aynı saatler içinde de İmralı Heyeti üyei MHP'li Feti Yıldız, "Bizleri hayra anahtar,şerre kilit eyle Allah’ım." dedi. Yıldız'ın bu sözleri yola çıkması olarak sosyal medyada yorumlansa da haber belirsizliğe düştü. Çünkü Türkiye Gazetesi haberini geri çekti, paylaşımlarını sildi.

İmralı Heyeti üyei AKP'li Hüseyin Yayman iddiaya göre haberi yalanlandı. Fakat ardından İmralı'ya gittikleri akşam saatlerinde kesinleşti. İmralı Adası'na gidildiği TBMM tarafından doğrulanıp açıklandı.

KARARIN ARDINDAN ZİYARETİ DE GÖRMEDİLER

İmralı Adası'ndaki ziyaret doğrulansa da iktidar medyası bunu da görmedi.

İmralı Adası'na gidişi anlık olarak görmeyen medya, bugün gazete manşetlerine ziyareti taşımadı.

screenshot-2025-11-25-at-08-15-45-milliyet-gazetesi-milliyet-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

screenshot-2025-11-25-at-08-15-34-aksam-gazetesi-aksam-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

Sadece Akşam, Türkiye, Milliyet, Hürriyet gazeteleri ilk sayfalarında küçük bir kutu şeklinde ziyareti haberleştirdi.

screenshot-2025-11-25-at-08-14-44-turkiye-gazetesi-turkiye-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

screenshot-2025-11-25-at-08-13-43-hurriyet-gazetesi-hurriyet-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

Sabah Gazetesi, Takvim Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi haberi manşetler bir yana kutu şeklinde bile ilk sayfalarına taşımadı.

screenshot-2025-11-25-at-08-13-52-sabah-gazetesi-sabah-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

screenshot-2025-11-25-at-08-15-13-yeni-safak-gazetesi-yeni-safak-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

AKP çoğunluğu ile karar çıksa da iktidarın 'oy kaybetme' korkusu nedeniyle ziyareti yapmak istemediği oylama öncesi kulislerde konuşulmuştu.

screenshot-2025-11-25-at-08-16-24-takvim-gazetesi-takvim-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kesin bir dille gidilmesi gerektiğini söylemişti.

screenshot-2025-11-25-at-08-14-31-turkgun-gazetesi-turkgun-manset-oku-haberler-25-kasim-2025.png

Öte yandan MHP'li Türkgün Gazetesi'nin de manşetinde haberi yer vermemesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

