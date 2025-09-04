İktidar bu sorunun yanıtını harıl harıl arıyormuş! "İnsan neden Türkiye'de evlenmek istemez?

Türkiye'deki doğum sayısının azalmasının ardından çalışmalar başlattıklarını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de neden insanların evlenmek istemediğine yönelik çalışma başlattıklarını bildirdi. Göktaş, "İnsan neden evlenmek istemez? Neden öteler?" dedi.

AKP iktidarının ekonomi politikalarının sonucunda asgari ücretli aylardır Açlık Sınırı'nın altında ücret alıyor.

Asgari ücretlinin aldığı 22 bin lira ile İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok büyükşehirde insani koşullarda yaşanabilecek bir ev kiralaması imkânsız.

Asgari ücretlinin şansı yaver gider, ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ev bulsa bile bu kez parası ne faturalara ne de sağlıklı beslenmek için yapacağı alışverişe yeter. Emekli ve dul aylığı gibi gelirlerle geçinenlerin durumu ise daha da kötü.

Aile Bakanı muhalefetin topa tuttuğu modeli böyle savundu! "Bayan bunu isteyerek yapıyor"Aile Bakanı muhalefetin topa tuttuğu modeli böyle savundu! "Bayan bunu isteyerek yapıyor"

Ev almanın hayal, otomobil almanın da “Belki 20 yıl çalışsam alırım” denildiği Türkiye’de doğum hızı düşmeye başladı.

İktidar, yarattığı ekonomik sisteme gözlerini kapatıp gençlerin neden evlenmediğini, neden çocuk yapmadığını sorgulamaya başladı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Göktaş insanların neden Türkiye’de evlenmediğini araştırdıklarını şöyle anlattı:

"2014’te doğurganlığın en yüksek olan illerimiz bile şu anda ortalama 3’ün altına düştü. Burada göçün de, kentleşmenin de etkisi var. Bu sadece bir ülkenin meselesi değil. Avrupa şu anda diplerde.

Her gün demografi ile ilgili, yaşlanan nüfusla ilgili bir haber var. Bu ülkemize özgü bir model değil. Yani daha zaman geç değil ama yaşlanıyoruz

Aile Enstitümüzle beraber Türkiye’de araştırmalar yapıyoruz. İnsan neden evlenmek istemez? Neden öteler?

Bu saha çalışmamızın ilk bulgularını inşallah sizlerle de paylaşacağız. Aile ve Gençlik Fonu’ndan evlenen gençlerimizi biz 6 ay sonra ve bir yıl sonra, ‘Her şey yolunda mı?’ diye yokluyoruz. Bazı ailelerimizin çocukları da oldu. Çok da mutluyuz bu gelişmeden."


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

