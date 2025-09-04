Aile Bakanı muhalefetin topa tuttuğu modeli böyle savundu! "Bayan bunu isteyerek yapıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Komşu Anne projesini başlattı. Proje kapsamında çalışan kadınlar evlatlarını bakımını 'Komşu Anneler' ismi verilen bireylere emanet edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, geçtiğimiz günlerde projeye çok sert dille karşı çıktı. Nazlıaka, bu projenin tarikat ve cemaatlere kapı aralayacağını belirterek geçmişte FETÖ'nün örgütlenmesini hatırlattı. Nazlıkaka, devletin yükümlülüğünü annelerin tanımadığı şahıslara çocuklarını emanet etmek değil kreş açmak olduğunu ifade etti:

"Şu ana kadar kamuoyuna açıklanan bilgilerde denetimin nasıl yapılacağı, hangi kriterlerin esas alınacağı, ev ortamlarının nasıl kontrol edileceği gibi hayati konulara dair net bir açıklama bulunmamaktadır. Aileler, çocuklarını hiç tanımadıkları birinin evine bırakırken kime güvenecek, hangi kuralların güvencesinde hareket edecekler? Bu sorular yanıtlanmadan, çocukların güvenliği yalnızca iyi niyetlere teslim edilmiş olur.'' Geçmişte çocuklara yönelik hizmetlerde tarikat ve cemaatlerin nasıl örgütlendiğini ve bunun nelere yol açtığını acı deneyimlerle gördük. Kamusal denetimden uzak, bireysel inisiyatiflerle yürütülen bu tarz projeler, dini yapılanmaların çocuk bakımında dolaylı ya da doğrudan rol üstlenmesine zemin hazırlayabilir. Bugün 'Komşu Anne' adıyla başlatılan bu proje, yarın cemaat evlerinde çocuk bakımı uygulamalarına dönüşmeyecek mi?" Devletin asıl sorumluluğu, devlete ait ücretsiz kreş hizmetlerini yaygınlaştırmak, tüm çocuklara eşit ve nitelikli bakım olanağı sunmaktır. Ancak bu projeyle, kamu hizmeti bireylere devrediliyor, üstelik büyük kısmı kadın olan yurttaşlarımıza sosyal güvenlikten yoksun, güvencesiz bir bakım emeği yükleniyor"



İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Komşu Anne modeline ilişkin sessizliğini bozdu. Göktaş, tarikat ve cemaat endişlerini görmezden gelip kadını eve kapatma eleştirilerine yanıt verdi.

"BAYAN İSTEYEREK YAPIYOR"

Göktaş bu eleştirileri de yanıtlarken birçok kadının karşı 'bayan' kelimesini kullandı:

"Özel kreşlerin maliyetli olduğunu biliyoruz. Bu uygulama ailelerin yükünü hafifletecek, maliyetleri azaltacak. Talep eden ve isteyen anneler bırakacak. Anneler bir yere gittiklerinde gözü arkada kalmayacak. Her şeye bir muhalefet, eleştiri, taşlama... Ben, çocuk bakan robot henüz görmedim. Niye komşu anne? Bir anda böyle ‘Aa siz kadınları eve kapatıyorsunuz.’ Ya zaten onu isteyerek yapıyor bayan. Diyor ki ‘Ya ben bunu evimde yapmak istiyorum.’ Alternatif modellerle ailelerin yükünü azaltacak, çocuk bakım modellerini çeşitlendirebilecek farklı modeller olacak."



"HEM KADINLAR HEM ERKEKLER FAYDALANABİLECEK"