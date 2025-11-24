İçişleri Bakanlığı kayyumu unuttu: Resul Emrah Şahan’a ‘Taş Yapı’ soruşturması!

19 Mart operasyonlarında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında Taşyapı İnşaat’ın şikâyeti üzerine yürütülen incelemede “hakkı olmayan yere tecavüz” ve “kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarrufta bulunma” iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni verdi.

Şahan hakkında alınan bu karar tartışmalara neden olurken, aynı dosyada adı geçen ve Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen’in soruşturma kapsamı dışında bırakılması dikkat çekti.

Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti

İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, belediye hizmet binasının ön cephe saçakları, giriş merdivenleri ve mimari çıkmalarının Taşyapı İnşaat’a ait 10295 ada 9, 10 ve 11 numaralı parseller ile ilişkili diğer parsellerde metrekare bazında taşma oluşturduğu belirtiliyor.

Ancak binanın imar, plan, avan proje ve ruhsat geçmişinin 2007, 2010, 2014 ve 2016 yıllarına dayanması, taşmanın 2020 yılında yapılan ölçümlerle tespit edilmesi ve fiilî durumun Şahan’ın belediye başkanı seçilmesinden yıllar önce ortaya çıkmış olması dikkat çekiyor.

Buna karşın İçişleri Bakanlığı, taşmanın “mütemadi suç” kapsamında değerlendirildiğini belirterek, 4 Nisan 2024 23 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemde görevinin başında olan Şahan’ın bu durumu sonlandırmadığı gerekçesiyle sorumluluğunun bulunduğunu savundu ve soruşturma izni verilmesine hükmetti. Kararda, suçun başlangıcının önceki belediye yönetimlerine uzandığı belirtilirken, bu fiilin devam ettiği iddiası Şahan’a atfedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUMU ES GEÇTİ!

Belgenin kamuoyunda tartışma yaratan bölümü ise; aynı bina, aynı parsel ilişkileri ve aynı idari süreçlerle ilgili olarak dosyada adı geçen belediye kayyumu hakkında İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemiş olması. Kayyum, Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyede göreve getirilmişti. Ön inceleme raporunda hem geçmiş idarelerin hem de yeni yönetimin aynı fiili durumu sürdürdüğüne ilişkin değerlendirmeler yer almasına karşın, İçişleri’nin yalnızca seçilmiş belediye başkanı Şahan için soruşturma izni vermesi, “çifte standart”, “siyasi tercih” ve “koruma kalkanı” iddialarını gündeme taşıdı.

Yine Bakanlığın soruşturma izni belgesine göre, belediye hizmet binasının imar süreci oldukça tartışmalı. Parsellerin bir bölümü geçmişte Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı’na aitken kamulaştırma ve iade süreçleri yaşandığı, ardından Taşyapı İnşaat’ın bu parselde pay sahibi olduğu görülüyor.

SUÇLAMALAR ŞAHAN'A YÖNELTİLDİ

Aynı noktada hem belediye hizmet binası hem de Taşyapı’ya ait alanlar bulunuyor. Hizmet binası için verilen istikamet planı 2010 tarihli, binanın ruhsatı ve projelendirme adımları ise 2007’den itibaren çeşitli dönemlerde tamamlanırken inşaat ruhsatı ve avan proje süreçlerinin tümünün Şahan’ın başkanlık döneminden önce gerçekleştiği, yani binanın mevcut haliyle kendisinin görevinden önce inşa edilip kullanıma açıldığı belgede yer alıyor.

Buna karşın İçişleri Bakanlığı, taşma ve işgal tartışmalarının giderilmesi için yıllardır yapılmamış olan kamulaştırma veya bedel karşılığı çözüm yolunun Şahan döneminde de uygulanmadığı gerekçesiyle cezai sorumluluğu Şahan’a yöneltti. Aynı fiili durumun kayyum döneminde de devam etmesine karşın kayyumun soruşturma dışı tutulması ise kararın en tartışmalı yönü olarak öne çıktı.

RESUL EMRAH ŞAHAN’IN AVUKATLARINDAN TEPKİ

Soruşturma izni kararı, ceza yargılamasının önünü açan idari bir izin niteliği taşıyor. Şahan’ın avukatı bu karara karşı Danıştay 1. Dairesi’ne itiraz etti. Tutuklu yargılanan Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, itirazında Şahan’a yönelik herhangi bir kişisel menfaat, rüşvet veya çıkar ilişkisi iddiası bulunmadığının altını çizerek, soruşturma izninin “siyasi nitelikte” olduğunu, mevzuata aykırılık taşıdığını, benzer durumdaki birçok kamu kuruluşu yöneticisinin kamu yönetimi prensiplerine aykırı şekilde yargılanmasının önünün açıldığı ve seçilmiş bir belediye başkanının hedef alındığını ifade etti.