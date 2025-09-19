İBB'den flaş Esenyurt hamlesi! Kayyuma karşı harekete geçtiler

İstanbul Esenyurt’ta seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yaklaşık 11 aydır yönetimde bulunan kayyum, ilçedeki ücretsiz eğitim imkânlarını hedef aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait, LGS ve YKS’ye hazırlanan binlerce öğrenciye destek sağlayan ücretsiz ders atölyelerinin kapatılması kararı tartışma yarattı.

Kayyum yönetimi, encümen kararı ve belediye meclisinin onayıyla İBB’nin beş yıllığına tahsis aldığı bu atölyeleri kapatıp yerine kendi kurslarını açacağını duyurdu.

İBB YETKİLİLERİ BİNAYA ALINMADI

Tahliye işlemleri kapsamında dün sabah saatlerinde binaya gelen İBB yetkilileri içeri giremedi. Atölyelerde görevli öğretmenlerin de binaya girişine izin verilmedi. Daha sonra İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Nasip Sırnaç, zabıta eşliğinde içeri girerek yetkililerle görüştü.

Kayyum yönetimi, kapatılan atölyelerin yaz boyunca faal olmadığını ileri sürdü. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz."

Esenyurt kayyumundan İBB hizmetine çöküş! İBB'nin ücretsiz ders atölyesini kapatmıştı

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Sırnaç, yaşanan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Atölyelerin yalnızca encümen kararıyla tahliye edilemeyeceğini, bunun için İçişleri Bakanlığı onayının gerektiğini vurguladı. Sırnaç, geçen yıl bine yakın öğrencinin eğitim aldığı merkezde bu yıl şu ana kadar 619 öğrencinin kayıt yaptırdığını ve kayıtların sürdüğünü söyledi.

Kayyum tarafından görevlendirilen şube müdürleri ise İBB yetkililerinin binaya giremeyeceğini belirtti ve isterlerse tutanak tutulabileceğini ifade etti.

İBB HAREKETE GEÇTİ

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; İBB'nin, tahliye işlemi henüz tamamlanmayan binayla ilgili iki ayrı dava açacağı öğrenildi. Dava konularının biri çalışanların içeri alınmaması, diğeri ise binanın tahsisinin iptali olacak. Sürecin yargıya taşınmasıyla birlikte dersliklerin geleceği yargı kararına bağlı olacak.