İBB iddianamesinin basın toplantısına Ankara müdahale etmiş

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 240 gündür tutuklu. İmamoğlu'nun tutukluluğunun 237'nci gününde İBB soruşturmasının iddianamesi yazıldı. İddianame olmadan İmamoğlu, 237 gün hapiste tutuldu.

Yargılamaların TRT'de canlı yayımlanması çağrıları devam ederken, CHP iddianamede tanık beyanları dışında tek bir somut delil olmadığını ifade etti.

İddianamedeki “İmamoğlu’nun amacının CHP’yi ele geçirip Cumhurbaşkanı olmak olduğu” yönündeki ifadeler nedeniyle, bunun hukuki bir süreçten çok siyasi bir süreç olduğuna dair muhalefetten de eleştiriler yapıldı.

BAŞSAVCILIĞIN BASIN TOPLANTISINA ANKARA AYARI

İddianamenin yayımlandığı 11 Kasım’da, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın toplantısı yapacağı öğrenilmişti.

Bu, şaşkınlık yaratmıştı. Daha önce herhangi bir başsavcılık makamı basın toplantısı düzenlememişti.

İlk olacak denilen toplantı o gün revize edildi. Çağrılan belirli gazeteciler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamında bilgilendirildi.

Babacan, bu değişikliğin de Ankara’dan gelen “ince ayar” ile yapıldığını ifade etti. Babacan yazısında şunları ifade etti:

"Kulislerde konuşulan başka bir konu ise İstanbul Başsavcısının iddianameyi açıklaması için yapılan hazırlıklarla ilgili. Basın toplantısı hazırlıklarının Ankara’nın müdahalesiyle, bilgilendirme toplantısına dönüştüğü, kameraların o nedenle içeri alınmadığı anlatılıyor. Başsavcının ‘siyasi bir figüre’ dönüşmemesi gerektiğine ilişkin yorumlar yapılıyor. İktidar kulislerindeki ‘bilinçli sessizlik’ talimatlı olsa da İBB ve CHP operasyonunun aldığı hal, genel bir memnuniyetsizlik ve tatsızlık konusu. AK troller dışında, yapılanları coşkuyla göğüsleyen kimse yok. Çoğunluğun kafasında, sorular ve kaygılar var."

Babacan ayrıca iktidardaki hukukçuların iddianameyi ve CHP hakkında Yargıtay'a bildirimde bulunulması hakkındaki yorumları da şöyle aktardı: