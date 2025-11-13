İmamoğlu'ndan 'yüzük' göndermesi: Siyaset 'para veya fon' işi değil milletin gönlüne girme işidir

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, erişim engeli getirildikten sonra kullanıcı adı @CBAdayOfisi1 olarak değiştirilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Son Dakika | İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabında da erişim engeli

CUHURBAŞKANI OLMA AMACINI SUÇ SAYAN BAŞSAVCILIĞA 'PARA' YANITI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede "Cumhurbaşkanı olmayı hedeflemesi" suç unsuru sayılan İmamoğlu, iddianamede geçen "para ile CHP'yi ele geçirme" iddiasına, "Siyaset 'para veya fon!' işi değil, milletin gönlüne girme işidir" sözleriyle yanıt verirken, "'Bakan olma hülyasıyla savrulanlar' bilmez ama Sn. Cumhurbaşkanı kendi geçmişinden belki hatırlar. Siyaset evvela milletle gönül bağı kurmaktır. Öyle olmasa, tek yüzükle yola çıkan değil, servetleriyle yola çıkanlar Cumhurbaşkanı olurdu" sözleriyle de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 'yüzük' göndermesinde bulundu.

"SİYASET CAHİLLİĞİNE GÜVENİP YOLA ÇIKANLARA" TAVSİYE

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Siyaset “para veya fon!” işi değil, milletin gönlüne girme işidir. Siyaset muhabbet ve samimiyet işidir.

Sonsuz kez hamdolsun ki, yüce Yaradan bana bu aziz milletin gönlüne girmeyi nasip etti.

“Bakan olma hülyasıyla savrulanlar” bilmez ama Sn. Cumhurbaşkanı kendi geçmişinden belki hatırlar. Siyaset evvela milletle gönül bağı kurmaktır.

Öyle olmasa, tek yüzükle yola çıkan değil, servetleriyle yola çıkanlar Cumhurbaşkanı olurdu.

Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor.

Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var: