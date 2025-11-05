Hüda Par’dan Demirtaş açıklaması: Tahliye olursa adalet duygusu zedelenir diyen geniş bir kesim var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı’nın talebini reddetti.

Bu kararın arından MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararı soruldu. "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır" diyen Bahçeli, "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceğine yönelik siyasetteki tartışmalar sürerken Ekol TV’de Nagihan Alçı’nın sorularını yanıtlayan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Selahattin Demirtaş’ın olası tahliyesi sorulduğunda Diyarbakır’daki gözlemlerini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Diyarbakır ziyaretine katıldığını söyleyen Yapıcıoğlu, Ulu Cami çevresinde halkla yapılan görüşmelerde, bir vatandaşın sürecin ilerleyebilmesi için Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'a ziyaret

"TAHLİYE OLURSA ADALET DUYGUSU ZEDELENİR DİYEN GENİŞ BİR KESİM VAR"

Yapıcıoğlu, aynı ortamda başka bir yurttaşın ise Yasin Börü cinayetini hatırlatarak tepki gösterdiğini aktardı. Yapıcıoğlu, "Toplumun içerisinde Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesini talep edenler olduğu gibi tahliye edilirse yaşanan acı olaylardan sonra adalet duygusu ciddi şekilde zedelenen bir kitle de olacak" ifadelerini kullandı.