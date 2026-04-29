Son dakika | HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında tutuklama talebi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, ev hapsi devam ettiği sırada akşam saatlerinde evine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ankut, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ev hapsindeki HKP Lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gece saatlerinde yine evinden gözaltına alınan Ankut hakkında, 11 Mart'ta sevk edildiği İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrolü uygulanmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

HKP, gözaltına alınan Ankut'un tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. HKP'nin yaptığı açıklamada, "Dün akşam gözaltına alınan Genel Başkan'ımız Nurullah Efe, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Parti Avukatlarımız süreci yakından takip etmektedir. Yargıyı muhaliflere karşı bir operasyon silahına dönüştüren AKP'giller ne yaparlarsa yapsınlar, Genel Başkan'ımızın ve Partimizin mücadelesini asla engelleyemeyecektir" ifadeleri yer aldı.