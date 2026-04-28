Ev hapsindeki HKP Lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, ev hapsi devam ettiği sırada akşam saatlerinde evine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HKP lideri Nurullah Efe Ankut hakkında adli kontrol kararı

Daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gece saatlerinde yine evinden gözaltına alınan Ankut hakkında, 11 Mart'ta sevk edildiği İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrolü uygulanmıştı.

HKP tarafından gözaltına alındığı duyurulan Ankut'un, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

HKP tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkan'ımız Nurullah Efe bir kez daha evinden gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor!

Bugün saat 19.00 sularında Genel Başkan'ımız Nurullah Efe'nin evine gelen kolluk kuvvetleri, 11 Mart 2026 tarihinden bu yana ev hapsinde bulunan Genel Başkan'ımızı bir kez daha "Cumhurbaşkanına Hakaret" isnadıyla gözaltına almıştır. Genel Başkan'ımız şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürülmektedir.

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi Genel Başkan'ımıza yönelik AKP'giller tarafından yapılan hukuk maskeli tüm bu saldırılar, bütünüyle Genel Başkan'ımızın ve Partimizin ABD-AB Emperyalist Haydutlarına ve onların emir eri olan ve hiçbir meşruluğu bulunmayan AKP'giller iktidarına ve onun "Reis"ine karşı korkusuzca, cepheden yürüttüğü mücadelenin bir sonucudur.

Ancak bu saldırıların hiçbiri Genel Başkan'ımız Nurullah Efe ve Partimizin mücadelesini en ufak şekilde sekteye uğratamayacak, eninde sonunda halk düşmanı AKP'giller iktidarının tamamı mücrimlerden oluşan kadroları, vatan satıcılık da dahil olmak üzere işledikleri bin bir suçtan dolayı tarafsız ve bağımsız mahkemelerde yargılanacaktır!

Partimiz, Genel Başkan'ımızın gözaltına alınış süreciyle ilgili gelişmeleri Halkımız ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.

Genel Başkan'ımızın gözaltı aracına inmeden önce konuyla ilgili yaptığı açıklama aşağıdadır."