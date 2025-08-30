Hız sınırını aşan Uraloğlu'nun arabasındaki 'cızlavet'in sırrı ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle tepki topladı. Bakan, Alman markası bir otomobille hız sınırını aşarak yaptığı yolculuğu müzik eşliğinde paylaştı. Videoda, “Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos’ta yayımlanan video sonrası kamuoyundan sert eleştiriler geldi. Bakan’ın neden yerli otomobil TOGG yerine yabancı marka tercih ettiği sorgulandı. Uraloğlu, tepkiler üzerine hız ihlaline dair ceza belgesini paylaştı. Ancak belgenin 24 Ağustos saat 15.25’te kesildiği görüldü. Videonun ise aynı gün 20.09’da yayımlanmış olması dikkat çekti.

Kendin çal kendin oyna siyaseti! Audi ile hız sınırını aşıp 'cezasını' paylaşan Uraloğlu'na tepki yağdı

Uraloğlu, hız sınırını “kısa bir süre de olsa aştım” sözleriyle savundu. Ancak ceza paylaşımının “siyasi propaganda” amacı taşıdığı ileri sürüldü. Videonun özendirici bulunması da eleştirilerin dozunu artırdı. Kamuoyunda, “İhlali kabul eden bakan neden böyle bir görüntüyü servis etti?” sorusu gündeme geldi.

CIZLAVET MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Uraloğlu'nun AUDİ marka lüks aracında aynaya astığı minik ayakkabı da dikkat çekti.

Anadolu kültüründe cızlavet olarak anılan ayakkabının otomobil lastiği üreten Gislaved markasından isminin geldiği öğrenildi.

Nefes'in haberine göre;Yoksul vatandaşın giydiği ayakkabı olarak bilinen cızlavetin ayağa değil de dikiz aynasına asılınca, 'geçmişimi unutmadım' mesajı verdiği öğrenildi.