Hız sınırını aşan Uraloğlu'nun arabasındaki 'cızlavet'in sırrı ortaya çıktı

Hız sınırını aşan Uraloğlu'nun arabasındaki 'cızlavet'in sırrı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Ankara Niğde Otoyolu'na trafik kurallarını hiçe sayan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun lüks aracına taktığı 'cızlavetin' mesajı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle tepki topladı. Bakan, Alman markası bir otomobille hız sınırını aşarak yaptığı yolculuğu müzik eşliğinde paylaştı. Videoda, “Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos’ta yayımlanan video sonrası kamuoyundan sert eleştiriler geldi. Bakan’ın neden yerli otomobil TOGG yerine yabancı marka tercih ettiği sorgulandı. Uraloğlu, tepkiler üzerine hız ihlaline dair ceza belgesini paylaştı. Ancak belgenin 24 Ağustos saat 15.25’te kesildiği görüldü. Videonun ise aynı gün 20.09’da yayımlanmış olması dikkat çekti.

Kendin çal kendin oyna siyaseti! Audi ile hız sınırını aşıp 'cezasını' paylaşan Uraloğlu'na tepki yağdıKendin çal kendin oyna siyaseti! Audi ile hız sınırını aşıp 'cezasını' paylaşan Uraloğlu'na tepki yağdı

Uraloğlu, hız sınırını “kısa bir süre de olsa aştım” sözleriyle savundu. Ancak ceza paylaşımının “siyasi propaganda” amacı taşıdığı ileri sürüldü. Videonun özendirici bulunması da eleştirilerin dozunu artırdı. Kamuoyunda, “İhlali kabul eden bakan neden böyle bir görüntüyü servis etti?” sorusu gündeme geldi.

CIZLAVET MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Uraloğlu'nun AUDİ marka lüks aracında aynaya astığı minik ayakkabı da dikkat çekti.

Anadolu kültüründe cızlavet olarak anılan ayakkabının otomobil lastiği üreten Gislaved markasından isminin geldiği öğrenildi.

Nefes'in haberine göre;Yoksul vatandaşın giydiği ayakkabı olarak bilinen cızlavetin ayağa değil de dikiz aynasına asılınca, 'geçmişimi unutmadım' mesajı verdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Siyaset
Özgür Özel'i hiç böyle tanımadınız! Hayatına dair bilinmeyenleri anlattı
Özgür Özel'i hiç böyle tanımadınız! Hayatına dair bilinmeyenleri anlattı
CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz'dan işçiye siyasi baskı: CHP'den istifa etmeyince kovuldu!
CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz'dan işçiye siyasi baskı: CHP'den istifa etmeyince kovuldu!