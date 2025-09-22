Hem sandıkta hem masada kaybeden AKP mahkemeye koştu: Halkın iradesi gasp edildi

Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimi kuraya göre belirlenmişti.

Seçimlerin 4 turunda da CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP'li İbrahim Akın'ın eşit oy almasının ardından çekilen kurada, CHP'nin adayı Kahraman Beykoz Belediye Başkan Vekili oldu.

AKP'nin Bayrampaşa öfkesi dinmiyor: Erdoğan'ın sağ kolu da tartışmalara dahil oldu

AKP SEÇİM SONUCUNU MAHKEMEYE TAŞIDI

AKP, 21 Eylül'de yapılan seçimleri mahkemeye taşıdı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamada, halkın seçtiği üyelerin iradesinin gasp edildiği belirtilerek şunlara yer verildi:

"Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla."