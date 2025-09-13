Hakan Fidan'ın masasındaki iki kitap ortaya çıktı! Casusluk filmi detayı
İktidar medyasından Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Roma seyahatine eşlik ettiğini yazdı.
Fidan, Roma'yı sevmediğini ama kayyum Gürsel Tekin'in gibi geldiğini şu sözlerle yazdı:
"Kısa bir süre önce Roma’ya gelmiş, acayip olumsuz izlenimler edinmiş, o izlenimleri yazmış ve “bir daha da gelmem Roma’ya” demiştim. Ama işte bakın: Yine geldim.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki günlük İtalya gezisine eşlik ettim. Böyle bir davet söz konusu olmasaydı asla gelmezdim.
Allah sonumuzu benzetmesin ama benimki Gürsel Tekin’in mahkeme tarafından çağrı heyetine atanması gibi bir şey.
O nasıl, “mahkeme atamış kardeşim, ne yani, görevi kabul etmeyecek miydik” diyor ya... Ben de biraz onun sığındığı yere sığınıyorum.
Tabii ne kadar inandırıcı oluyorum.Orası epey tartışılır."
Hakan, eski MİT Başkanı da olan Fidan'a akla ilk gelen ve çok merak edilen soruları tek tek yönelttiğini yazdı:
- Gece kaçta yatarsınız, sabah kaçta kalkarsınız?
- Ankara’ya mı seversiniz, İstanbul’u mu?
- Aksiyonla karışık casusluk filmlerini izler misiniz?
- Sinemaya, tiyatroya gider misiniz?
- Korumasız bir hayatı özlüyor musunuz?
Hakan, Fidan'dan bir yanıt alamasa da masasındaki iki kitabın isimlerini aktardı.
Hakan, Fidan'ın Patrick N. Hunt'ın Hannibal ve John Hardman'ın Fransız Devrimi: Bir politik Tarih kitabını okuduğunu kaydetti.
Ahmet Hakan, Fidan'ın ünlü casusluk hikayesi The Day Of The Jackal'ın dizi versiyonu izlediğini bildirdi. Fidan'ın diziyi de beğendiğini belirtti.
Görevimiz Tehlike serilerini de Hakan Fidan'ın 'yüzeysel' bulduğunu bildirdi.
Ahmet Hakan, "Casusluk / aksiyon türü filmleri bizim gibilerin izlemesiyle Hakan Fidan’ın izlemesi arasında devasa bir fark var sanırım." dedi.