Hakan Fidan'ın masasındaki iki kitap ortaya çıktı! Casusluk filmi detayı

İktidar medyasından Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Roma seyahatine eşlik ettiğini yazdı.

Fidan, Roma'yı sevmediğini ama kayyum Gürsel Tekin'in gibi geldiğini şu sözlerle yazdı:

"Kısa bir süre önce Roma’ya gelmiş, acayip olumsuz izlenimler edinmiş, o izlenimleri yazmış ve “bir daha da gelmem Roma’ya” demiştim. Ama işte bakın: Yine geldim.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki günlük İtalya gezisine eşlik ettim. Böyle bir davet söz konusu olmasaydı asla gelmezdim.

Allah sonumuzu benzetmesin ama benimki Gürsel Tekin’in mahkeme tarafından çağrı heyetine atanması gibi bir şey.

O nasıl, “mahkeme atamış kardeşim, ne yani, görevi kabul etmeyecek miydik” diyor ya... Ben de biraz onun sığındığı yere sığınıyorum.

Tabii ne kadar inandırıcı oluyorum.Orası epey tartışılır."