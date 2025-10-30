Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç süreç komisyonunda!

Terör örgütü PKK'nın feshedildiği İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulu Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu 16'ıncı kez toplandı.

Komisyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda konuşacak.

51 kişilik komisyonda beş ret oyuna karşı oy birliği ile toplantının basına kapalı yapılmasına karar verildi.

Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının basına kapalı yapılmasına karar verilen oturumda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyonda bilgi verecek.

Fidan ve Tunç, soruları da yanıtlayacak.

İsmail Saymaz anlattı! İşte AKP-MHP gerilimini ateşleyen altı kritik neden

Komisyonun artık nihai rapor hazırlığına yaklaştığını söyleyen Kurtulmuş, sürecin 5 Ağustos’tan bu yana büyük bir başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı:

“Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu süreç 5 Ağustos’tan beri yürütülen komisyon çalışmaları fevkalade başarılı bir süreç şeklinde yürümektedir. Ümit ederim ki son güne kadar da böyle devam edecektir.”

Komisyonun tarihi bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Kurtulmuş, “Her şeyden evvel tarihi bir komisyon, üstlendiği misyon itibariyle, görevi itibariyle tarihi bir görevi millet adına sorumluluğunu üstüne almış olan bir komisyon” dedi.

130'A YAKIN STK DİNLENDİ

Kurtulmuş, sürecin katılımcı bir zeminde yürüdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

“Geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildi. 130'a yakın sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderinin burada bu salonda gelip görüşlerini, sürecin nasıl ilerlemesine ilişkin fikirlerini, tekliflerini bizlerle paylaştılar.”

"İLERİ BİR SAFHAYA TAŞINDI"

Komisyonun temel amacının süreci halk adına takip etmek olduğunu belirten Kurtulmuş, 26 Ekim tarihli açıklamalara atıfla şu değerlendirmeyi yaptı:

“İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgüt kendisini tasfiye ettiğini, bütün bileşenleri ile birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır.”

"TBMM'DE YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK"

Kurtulmuş, güvenlik birimlerinin sahadaki gelişmeleri teyit etmesinin ardından Meclis’in yasal adımları atacağını belirtti:

“Burada bundan sonraki süreçte de hem örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir.”

"ARTIK YAVAŞ YAVAŞ..."

Toplantıda iki bakanın komisyona bilgi vereceğini belirten Kurtulmuş, “Artık yavaş yavaş dinleme faslının sonuna geliyoruz” dedi.