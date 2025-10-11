Günaydın: Melih Gökçek dönemini incelemeden kimseyi ikna edemezsin

Yayınlanma:
CHP'li Gökhan Günaydın, Mansur Yavaş için istenen soruşturma iznini eleştirdi. “Gökçek ve ailesine dokunmayan yargı adil olamaz” dedi. “Yalnızca CHP’li başkanlar incelenirse kimseyi ikna edemezsiniz” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın yanında olduklarını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemesine tepki gösterdi.

Günaydın, yargılamaların adil olması gerektiğini vurguladı:

“Türkiye’de herhangi bir makamda olan kişinin soruşturma, kovuşturma süreçlerinden ari olması gibi bir durumu yoktur. Dolayısıyla adil yürütülebilecek bir yargılama sürecinde herkes kendisini yargıya teslim etmek zorundadır.”

Günaydın ancak geçmişteki bazı isimlere dokunulmadığını hatırlattı:

“25 yıl boyunca Ankara’da ne yaptığı herkes tarafından bilinen, hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ikametgâhını boşaltmamış olan, Ankara’nın zırhlı arabalarını yıllarca kendisine kullanan, Beyaz TV’yi oralardan finanse ettiren, mahdumunun evinin oralardan yapılmasını sağlayan Gökçek ve ailesine yönelik herhangi bir soruşturma, kovuşturma başlatmayan yargı sisteminin adil olduğunu bize hiç kimse söyleyemez.”

Mansur Yavaş’ın görev anlayışını öven Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

“Mansur Yavaş cesaretiyle, dürüstlüğüyle Ankara’da örnek olacak bir çalışma sergilemektedir. Mansur Başkan'ın elbette yanındayız.”

Tüm dönemlerin incelenmesi gerektiğini belirten Günaydın, şunları söyledi:

“Bir kere daha söylüyorum ki Mansur Başkan'ın dönemi de incelensin, Ekrem Başkan'ın dönemi de incelensin ama sen Melih Gökçek’i incelemezsen, Kadir Topbaş dönemini incelemezsen, yalnızca bizim belediye başkanlarımıza araçsallaştırılmış yargı üzerinden gidersen kimseyi ikna edemezsin, zaten edemiyorsun.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

