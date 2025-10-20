Görüntülerin adresi İstanbul: İsmailağa'dan icazet alan yüzlerce kişi böyle yürüdü!

Tarikat ve cemaatlerin faaliyetleriyle ilgili tartışmalar sürerken, kamu kurumlarında da örgütlü olduğu belirtilen İsmailağa Cemaati bu kez İstanbul Fatih’te düzenlenen kalabalık bir yürüyüşle gündeme geldi.

Cemaate bağlı Erenler Vakfı, İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne kadar uzanan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün, İsmailağa Medresesi’nde hafızlık eğitimi aldığı belirtilen 319 kişinin “icazet” alması sonrasında düzenlendiği açıklandı.

Ancak söz konusu etkinlik, Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu’yla yasaklanmış medrese faaliyetlerinin tarikatlar aracılığıyla yeniden canlandırıldığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

Cemaatin medrese yapılanması son yıllarda sık sık tartışma konusu olurken, laik eğitim sistemiyle çeliştiği belirtilen bu tür “icazet törenleri”ne yetkililerin sessiz kalması dikkat çekti.

"ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINA DAĞILIP..."

İcazet alanlardan M. E. Ç., “Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz. Anadolu’nun dört bir yanına dağılıp medreseden aldığımız sahih bilgiyi kardeşlerimize ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu kutlu günümüze katılım sağlayan kardeşlerimize ve hanım ablalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Bu tür yapılanmaların özellikle eğitim ve kamu alanında faaliyet göstermeleri laiklik ilkesine açısından eleştiri konusu oluyor.