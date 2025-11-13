Gizemli kırmızı dosya Erdoğan-Bahçeli zirvesine damga vurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşme, yıl içindeki altıncı buluşma oldu. Erdoğan’ın özel kalemi Doğan'ın kırmızı bir dosya taşıması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarının gölgesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki evinde gerçekleştirildi.

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ı saat 18.25’te kapıda karşıladı. İki lider, basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra içeri geçerek görüşmelerine başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

NEDİR BU KIRMIZI DOSYA?

Ziyaret sırasında dikkat çeken ayrıntı, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan’ın taşıdığı kırmızı dosya oldu. Dosyanın içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doğan, ayrıca elindeki kırmızı dosya ile beraber Erdoğan'ın makam aracına bindi.

Doğan hemen arka koltukta Erdoğan'ın yanına oturdu.

Bu görüşme, Erdoğan ve Bahçeli arasında 2025 yılı içindeki altıncı buluşma olarak kayıtlara geçti. Görüşme öncesi İmralı Süreci kapsamında TBMM'nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği tartışmalarının ele alınacağı da söylenmişti.

KKTC seçimleri nedeniyle de iki liderin kriz yaşadığı öne sürülmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

