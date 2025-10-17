Genel af ve umut hakkı gelecek mi? AKP'den "suça bulaşmamamış olma" kriteri

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomi alanında yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, toplantıda gelen soru üzerine terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla örgüt üyeleri ve lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin "genel af" ve "umut hakkı"yla ilgili de konuştu.

Güler, "Bizim genel af gibi bir düşüncemiz hiç olmadı arkadaşlar. Bundan sonra da olmaz. Çünkü geçmiş yıllarda ülkemizde gerek 1970'li yıllarda gerekse de en son AK Parti döneminden önce 99'lu yıllarda çıkan af kanununa baktığımızda, bunun etki analizleri, sonuçları itibarıyla beklentiyi karşılamadığını, suça karışmış, suç işlemiş kişilerin tahliye olduktan kısa bir süre sonra tekrar büyük oranda tekrar cezaevine dönmüş olduklarını görüyoruz" dedi.

"SUÇ İŞLEYEN VE İŞLEMEYEN AYRIMI DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR HUSUS"

Avrupadan IRA ve ETA örneklerini veren Güler, şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için suçu işleyen ile işlemeyen ayrımının dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekti.

Güler, konuşmasının devamında şıunları söyledi:

"Yani siz terör örgütü bünyesindeyken bir suça karışmışsanız değerlendirmesi ayrıdır ama herhangi bir suç işlememişseniz, bir eylemde bulunmamışsanız onun değerlendirmesi ayrıdır. Özellikle PKK'nın feshi, silahların bırakılması, yakılması, şiddetin ve terör algısının tamamen bu ülkenin gündeminden çıkartılması açısından terör örgütü bünyesinde bulunmuş suça karışmamış kişilerin de hukuki bir varlık tanımı içerisinde neler olacağına dair bir düşünce hem hocalarımız tarafından hem de komisyonda ifade edildi.

Biz de bunu yakından izliyoruz. Zamanı gelince de suça karışmamış olanların bu topluma yeniden kazandırılması noktasında gerek idari düzenlemeler açısından, gerekse de yasal düzenlemeler açısından neler yapabileceğini de hem komisyon raporlarımızdan hem de diğer hocalarımızdan bilgiler almak suretiyle devam ettiriyoruz.

"MİT, MSB VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN RAPORLARI DİKKATE ALINACAK"

Orada ayrımın nasıl yapılacağı çok merak ediliyor. Ama yargılamaları olan, soruşturmaları olan yani soruşturma, kovuşturma ve nihayetinde hüküm, yargılama safahatı. Bunların hepsi kayıtlarda var. Ama nihai evrede Irak kırsalında, Suriye kırsalında terör yapılanmasının birçok unsuru var. Bunların tamamına vakıf olmak, bilmek de mümkün değil tabii yani. Bizim kendi hem Milli İstihbarat Teşkilatımızın, hem Milli Savunma Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın tutmuş olduğu resmi izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınacaktır.

"BİZİM KANUNLARIMIZDA UMUT HAKKI YOK, KOŞULLU SALIVERME ŞARTLARI VARDIR"

Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda dediğim gibi koşullu salıverme şartları vardır. Ceza ertelemesi vardır. Dediğim gibi bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil."