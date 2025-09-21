Gelecek Partisi'nden iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşık 200 davetli ile bir teknede “İstanbul İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması” düzenledi.

“İSTANBUL İŞ DÜNYASI VE KANAAT ÖNDERLERİ BULUŞMASI”

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından “İstanbul İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması” düzenlendi. Program, Feshane’den kalkan "Edanur" adlı teknede düzenlendi. Yaklaşık 200 davetlinin hazır bulunduğu etkinliğe iş insanları, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekhan’ın selamlama konuşmasıyla başlayan buluşmada söz alarak katılımcılara hitap eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair görüşlerini ve önerilerini de paylaşarak iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.