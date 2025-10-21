Gazileri yağmur altında bırakan Valiye tepkiler çığ gibi! Özgür Özel: Utanmaza söylüyorum

Iğdır'da Gaziler Günü yapılan törenin yankıları sürerken, Iğdır Valisi Ercan Turan'ın törene katılan gaziler yağış altında bırakıp, kendisine şemsiye açtırması büyük tepki topladı.

Skandal olayın ardından ötreni görütüleyen ve “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlığıyla haberleştiren İHA Muhabiri Sebahattin Yum 14 Ekim günü gözaltına alındı.

Sebahattin Yum'un gözaltına alındığı haberini yapan yine İHA Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da Valinin talimatıyla gözaltına alındı.

TARTIŞMALARA ÖZGÜR ÖZEL DE DAHİL OLDU

Valiye ve gözaltılara tepkiler çığ gibi büyürken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün TBMM'de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmayla tartışmalara dahil oldu.

“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı

Valiye tepki gösteren Özel, "Şimdi bu Kıbrıs Gazilerini dizmiş oraya yağmurun altında kendisinde şemsiye var. Iğdırlı Sebahattin Yum kardeşim bunu haber yapmış. Suçu Sebahattin Yum demiş ki yaptığı haberle 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberin adı. Sebahattin Yum bu haberi yaptığı için Valinin talimatıyla gözaltına alınmış

Erdoğan'ın geçen sene çıkardığı yasa var ya 'Gerçek dışı bilgiyi alenen yayma' suçu. Ondan almış içeri atmış. Acı fıkra burada bitmiyor arkadaşlar. İhlas Haber Ajansı'nın Iğdır'daki Sebahattin'den sonraki 2 muhabiri haber yapmış ve demiş ki: 'Valiye şemsiye var gaziye yok haberini yapan muhabir arkadaşımız Selahattin Yum gözaltında'. Haberi yapan Ercan Tunç'u da gözaltına almışlar" dedi.

"HABERDEN UTANAN UTANMAZA SÖYLÜYORUM, ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Konuşmasının devamında AKP'li Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bir ifadeyi hatırlatan Özel, AKP'ye "liyakatsizlik" üzerinden yüklendi.

Gazetecinin gözaltına alındığı haberini yapan gazeteci de gözaltına alındı! Şemsiye skandalı büyüyor

Özel, şunları söyledi:

"Bu görüntüden, haberden utanan utanmaza söylüyorum, Allah seni bildiği gibi yapsın. Sayın Erdoğan geçen hafta kabine toplantısı sonrasında çıktı konuştu. Şu veciz cümleyi kurdu. Ben bu cümlenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından kurulmasını çok isterim de kurulan yer, kuran kişi ve dönem çok tezat.

'Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir'. Cümleye bak. İşte Erdoğan'ın liyakatli kadrosu emin ve ehil elleri Iğdır Valisi Ercan Turan'ın ta kendisidir. Senin liyakatlin bu.

Büyükelçilik görevinde Bakara Suresi ile makara geçen Egemen oturuyor. Sahte diplomalı torbacı narkotiğe başkomiser olmuş. Sahte diploma almış torbayla uyuşturucu satan adam narkotiğe başkomiser olmuş. Diplomasızlar çetesi ortaya çıkınca Ulaştırma Bakan Yardımcısı 10 diplomadan 6'sını silmiş 4'ü kalmış. Vakıf Bank Yönetim Kurulu'nda sahte diplomalı bir güreşçi oturuyor. Atatürk Kültür Yüksek Kurumu'nun başkanlığında Farsça uzmanı var. TÜBİTAK'ta müdür yardımcılığına Hayvanat Bahçesi müdürünü atadın ve bir taraftan da liyakatten bahsediyorsun.

KPSS'de derece yapıp da AK Parti'den referansı olmadığı için mülakatla elenen gençler, intihar eden gençler bir kenarda dururken bu ülke liyakatli kadroların emin ve ehil ellerinde diyorsan bu cümleyi kurmak için değil duymak için bir seçim bekleyeceksin."