Gazetecinin gözaltına alındığı haberini yapan gazeteci de gözaltına alındı! Şemsiye skandalı büyüyor

Iğdır'da Gaziler Günü yapılan törenin yankıları sürüyor. Iğdır Valisi Ercan Turan'ın törene katılan gaziler sağanak yağış altında ıslanırken, kendisine şemsiye açtırması büyük tepki topladı.

Olayı “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlığıyla haberleştiren İHA Muhabiri Sebahattin Yum ise Salı günü gözaltına alınmıştı.

GÖZALTIYI HABERLEŞTİREN MUHABİR DE GÖZALTINDA

Öte yandan Yum'un emniyetten çıkışını görüntüleyen Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan muhabir Ercan Tunç'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, gözaltına alınan gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Sebahattin Yum

"TOPLUMUN DOĞRU BİLGİYE ULAŞMA HAKKININ DA ENGELLENMESİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlığıyla haberleştirilmesinin ardından, ajansın Iğdır muhabiri Sebahattin Yum'un gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece endişe verici bir durumdur.

Olayın ardından, meslektaşımız Sebahattin Yum'un emniyetten çıkışı sırasında görüntü almak isteyen İHA Iğdır muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç'un da gözaltına alınması, yaşanan süreci daha da vahim hale getirmiştir. Gazetecilerin, mesleklerinin gereği olarak kamuoyuna bilgi ve görüntü aktarmaları suç değil, aksine anayasal güvence altındaki bir görevdir.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç

Gazeteciler, demokrasinin temel direklerinden biridir. Onların haber yapma ve gerçeği aktarma haklarının kısıtlanması, yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının da engellenmesi anlamına gelir. Haber, eleştiri ya da yorum nedeniyle gazetecilere yönelik gözaltı ve baskı uygulamaları, demokratik değerlere gölge düşürür. DIR

Sebahattin Yum ve Ercan Tunç, uzun yıllardır Iğdır'da kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle çalışan, meslek ilkelerine bağlı gazetecilerdir. Her iki meslektaşımızın da görevlerini yaparken yaşadıkları bu süreç, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak, meslektaşlarımız Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'un yanında olduğumuzu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Basın özgürlüğü; demokrasinin, şeffaf yönetimin ve toplumsal adaletin en temel güvencelerinden biridir. Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön koşuludur."