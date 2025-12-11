Fatih Altaylı'dan cezaevinden flaş karar! İsmail Saymaz'a açıkladı

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında yaptığı açıklamada, hem Fatih Altaylı’yı hem de Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi. Saymaz, “İkisi de selamlarını söyledi. İzleyicilerimize selamlarını söylediler. Bizi de izliyorlarmış” dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinde iyi olduğunu belirten Saymaz, “Bir mesajın var mı?” diye sorduğunu ve şunları aktardı:

"Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim.”

Altaylı’nın bu kararı “siyasi iklimin müsait olmadığını düşündüğü” için aldığını belirten Saymaz, Altaylı’nın “tarihi ve bilimsel programlara” devam edebileceğini, bu konuda net konuşmasa da izleniminin bu yönde olduğunu söyledi.

YANARDAĞ'DAN İMAMOĞLU YORUMU

Saymaz,Gazeteci Merdan Yanardağ’la da cezaevinde uzun bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti. Saymaz’ın aktardığına göre Yanardağ, yaşadıkları süreci şu sözlerle yorumladı:

"Benim uğradığım, bizim uğradığımız operasyon yani Tele1'e yapılan operasyonun iki amacı vardır. Bunlardan biri Türkiye'deki en etkili muhalif kanallardan biri olan Tele1'in susturulmasıdır. O amaçlandı ve başarı arıldı. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nun içeride kalmasına imkan verecek bir ikinci davayla onu tutuklamaktır"

Yanardağ, hakkında casusluk iddiasıyla ifade veren Hüseyin Gün’ün “aleyhte çok beyan vermediğini” ifade etti. İddianamenin çıkmasını beklediğini söyledi.

"ÇALIŞLARIMIZ SERVİSLE İŞE GİDİP GELİR GÜNDE 3 KEZ YEMEK YERDİ"

Merdan Yanardağ’ın kanalın finansal yapısıyla ilgili değerlendirmeleri de dikkat çekti. Saymaz’ın aktarımına göre Yanardağ şöyle konuştu:

"Bizim dedi borçsuz bir kanaldık. Yani işte normal bazı aylarda geciken lisans ücretleri gibi ücretler de borcumuz vardı. Onlar yönetilebilir borçlarımızdı. Hiçbir çalışanımızın maaşı sarkmazdı. Çalışanlarımız servislerle evden alınıp eve bırakılır. Günde üç kez yemeklerini yerlerdi. İyi bir işletme modeli kurmuştuk. Çalışanları da gözetleyen bir çalışma modeli kurmuştuk"

Kanalın şu anda "bütün varlığıyla satılmak istendiğini" belirten Yanardağ, "Defalarca bana satış teklifi geldi. Reddettim. Hepsini reddettim. Fakat şimdi yani birden çok platformda şeyi olan, frekansı olan, adı bilinen, etkili bir kanalı bizden koparmak ve satmak istiyorlar" dedi.

YANARDAĞ CEZAEVİNDE CASUS ROMANLARI OKUYOR

Saymaz, her iki gazetecinin de ruh hâlinin iyi olduğunu söyledi: "İkisini de iyi buldum. İkisi de moralli. Sağlıklılar ve yaşadıkları süreci berrak biçimde analiz ediyorlar, ondan sonuçlar çıkarmışlar."

Saymaz Altaylı’nın çokça kitap okuduğunu, Yanardağ’ın ise casuslukla suçlandığı için cezaevinde polisiye romanlara yöneldiğini ifade etti. Saymaz, Yanardağ’ın kendisine casuslukla ilgili kitaplar önerdiğini ve özellikle “MI6’da çalışırken KGB’ye hizmet eden meşhur bir İngiliz” hakkında bilgiler verdiğini de aktardı.