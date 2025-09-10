Fatih Altaylı: Gürsel Tekin'e talimat verenler kavga istedi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tartışmalı bir mahkeme kararıyla atanan kayyum Gürsel Tekin, binlerce polisin desteğiyle binaya girdi. CHP’liler direnirken, polis içeridekilere biber gazı sıktı. CHP’li vekiller Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı. Tekin, polis müdahalesine sessiz kaldı. Daha önce “CHP binasına polisle girmem” diyen Tekin, bu kez gaz ve copla açılan yoldan binaya yürüdü.

Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri (Marmara) Cezaevi'nden yazdığı yazıda yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir partinin, ana muhalefet partisinin İstanbul merkezine binlerce polisle, gazla, suyla girilmesi beni gerçekten çok üzdü. Hangi partiye yönelik olduğundan bağımsız gerçekten çok pespaye. Türkiye’ye yakışmaz bir durumdu.”

"GİR KARDEŞİM NE BEKLİYORSUN" DİYORDU BİRİLERİ"

Altaylı, kayyum Gürsel Tekin’in tutumunu ise şöyle değerlendirdi:

“Garip olan ise Gürsel Tekin'in tavrıydı. Geliyorum dedi, gelmiyorum dedi. Tekrar geliyorum dedi. Polisle girmem dedi. Sonunda gazla tozla girdi. Öyle bir izlenim edindim ki sanki birileri Gürsel Tekin'e ‘gir kardeşim, ne bekliyorsun’ diyordu. Yanılıyorsam kusura bakmasın ama izlenimim bu.”

CHP’den gelen uzlaşma girişimlerinin karşılık bulmamasını da eleştiren Altaylı, “CHP’den gelen uzlaşma yaklaşımlarına olumsuz yanıt vermesini ben buna bağlıyorum” dedi. Binada darp edilenlere yönelik Gürsel Tekin’in söylediği “bunlar CHP’li değil” sözlerine de tepki gösterdi: “Bu hiçbir şey değilse en azından ayıptı.”

"TEKİN'E TALİMAT VERENLER"

Altaylı, Tekin ile CHP'nin uzlaşı araması gerektiğine dair görüşüne gelen eleştirileri yanıtladı.

Altaylı, süreci provoke eden bir planın yürürlükte olduğunu da savundu:

“Yargıya bu kararı aldıranın amacı ne? CHP içinde bir kavga var izlenimi uyandırmak, CHP yönetimini değiştirmese bile CHP'yi oyalamak, enerjisini boşa harcatmak ve olabiliyorsa partiyi parçalamaya götürecek bir süreci başlatmak. İstiyorlar ki CHP’de kavga çıksın. Peki, rakibiniz sizin kavga etmenizi istiyorsa size böyle bir tuzak kuruyorsa tuzağa düşmemenin yolu nedir? Kavga etmemek.” Ki zaten ortaya çıktığı kadarıyla CHP yönetim bu yolu denemiş ama Gürsel Tekin'e talimat verenler Gürsel bey'in bu yola girmesini engellemişler. Kavga istemişler.

CHP'nin tüm provokasyonlara rağmen hâlâ hukuk yoluyla mücadele etmeye çalıştığını belirten Altaylı, “Bu süreç kolay kolay bitmeyecek. İktidar kanadı CHP'yi güçsüzleştirmek için her yolu deneyecek. Daha pek çok ilginç yargı kararları görmeye hazır olalım” dedi.

Altaylı, iktidarın bu adımları atmasının sebeplerinden birinin CHP’nin yükselişi olduğunu belirtti:

“CHP mitingleriyle aktif muhalefete geçmese, Mehmet Şimşek ekonomik sorunları çözmede başarılı olsa, tüm anketlerde CHP'nin yükselişi olmasa tüm bu yaşananlar olmayacaktı.”

CHP içindeki bazı unsurların da bu süreci provoke ettiğini savunan Altaylı şu tespitte bulundu: