Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlamadığı soruyu açıkladı! "Gözlerindeki ızdırabı gördüm"

Yayınlanma:
Gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de yanıtlamadığı soruyu anlattı. Altaylı, "Ekrem beyin gözlerindeki ıstırabı gördüm" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, 87 gündür Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu. Altaylı, gündeme ilişkin yorum, görüş ve haberlerini de yazılı olarak Youtube kanalına iletiliyor.

Fatih Altaylı, İmamoğlu ile de cezaevinde röportaj yapmıştı. Altaylı, geçtiğimiz günlerde de İmamoğlu'nun bir soruyu yanıtlamadığını aktarmıştı.

"GÖZLERİNDEKİ IZDIRABI GÖRDÜM"

İsmail Saymaz o ifadenin şifresini çözdü! CHP'yi bekleyen "Hukuksal sürpriz" uyarısıİsmail Saymaz o ifadenin şifresini çözdü! CHP'yi bekleyen "Hukuksal sürpriz" uyarısı

Altaylı, İmamoğlu'na bu sefer benzer bir soruyu ayaküstü sorduğunu anlattı. Altaylı, şunları ifade etti:

  • "Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlamadığı soru meselesini anlatayım. Ekrem Bey ile röportaj sorularını iletirken itirafçılar ya da iftiracılar en yakın çevrenizden sizin siyasete getirdiğiniz isimler arasından çıkınca ne hissettiniz diye sormuştum. Buna yanıt vermemişti Ekrem Bey. Önceki akşam avukat görüşünde karşılaştık uzun bir aradan sonra.
  • Bu kez Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçişini sordum. Çünkü Gürzel Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibindendi ve Beylikdüzü'nden Beykoz'a İmamoğlu tarafından yollanmıştı.
  • Ben bunu sorunca Ekrem Bey'in gözlerindeki ızdırabı gördüm. "Kızımız gibiydi büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İnanmakta zorlandım. Eşi Türk Hava Yollarında çalışıyor. Tehdit ve şantaja mı maruz kaldı acaba" dedi."

