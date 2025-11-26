Et ve Süt Kurumu, Mansur Yavaş’ın 'ucuz et satışı' teklifini iki yılda iki kez reddetti

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü’nün kendi şirketinden devlete et sattığı iddialarının tartışıldığı bir dönemde, kurumun dar gelirli yurttaşlara ucuz et ulaştırmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) başvurularını iki kez reddettiği ortaya çıktı.

ANKARA’DAKİ TEK ESK MAĞAZASI “YÜKSEK KİRA” DENİLEREK KAPATILDI

ESK’nın Ankara’daki tek satış noktası olan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki mağaza, yaklaşık 700 bin TL’lik aylık kira bedeli gerekçe gösterilerek 2023 yılında kapatıldı.

Bu kapanışın ardından, özellikle ekonomik olarak zor durumda olan yurttaşların uygun fiyatlı ete erişimi ciddi biçimde kısıtlandı.

Mağazanın kapanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi devreye girerek, ucuz et satışının kesintiye uğramaması için Et ve Süt Kurumu’na gerektiğinde ücretsiz ya da kirasız alan tahsisi teklif etti.

Ancak ABB’nin bu teklifi de dahil olmak üzere yaptığı tüm iş birliği girişimleri ESK tarafından kabul edilmedi.

ABB’NİN UYGUN FİYATLI ET SATIŞ BAŞVURUSU İKİ KEZ GERİ ÇEVRİLDİ

Ekonomik kriz derinleşirken, et ve et ürünlerine erişim her geçen gün zorlaşırken, ABB Halk Ekmek A.Ş., belediyeye ait satış kanallarında ESK’nın uygun fiyatlı ürünlerini halka ulaştırmak için resmi başvuru yaptı.

Başvuruda, ESK’ya ait et ürünlerinin:

•⁠ ⁠Halk Ekmek mağazalarında,

•⁠ ⁠ABB Marketlerde,

•⁠ ⁠Mobil satış araçlarında

satılmak istendiği belirtildi ve bu kapsamda Et ve Süt Kurumu’ndan güncel ürün ve fiyat listesi istendi.

Ancak ESK, ABB’nin bu talebini resmi yazıyla yanıtlayarak, “talep karşılanamayacaktır” ifadesiyle başvuruyu reddetti. ​​​​​​​​​​​​​​

ESK’NIN GEREKÇESİ: “KAPASİTE ZİNCİR MARKETLERE YÖNLENDİRİLDİ”

Et ve Süt Kurumu’nun ret yazısında dikkat çeken gerekçeler yer aldı. Yazıda:

•⁠ ⁠Kurum mağazalarında yoğun talep olduğu,

•⁠ ⁠Üretim kapasitesinin Tarım Kredi Marketleri ile zincir marketlere yönlendirildiği,

•⁠ ⁠Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ürün verilemeyeceği ifade edildi.

Bu gerekçelerle, belediyenin dar gelirli yurttaşlara ucuz et sağlama girişimi bir kez daha sonuçsuz bırakıldı.

ABB’NİN 2023’TEKİ TALEBİNE DE OLUMSUZ YANIT VERİLMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 2023 yılında yaptığı benzer nitelikteki başvurunun da aynı şekilde reddedildiği öğrenildi. Böylece ESK, ABB’nin uygun fiyatlı et satma yönündeki iş birliği çağrılarını iki yıl üst üste geri çevirmiş oldu. ​​​​​​​

ABB HALK İÇİN ÇÖZÜM ARADI, ESK İŞ BİRLİĞİNE KAPIYI KAPATTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle yoksullaşmanın derinleştiği bu dönemde, yurttaşların ete daha kolay ve uygun fiyatla ulaşabilmesi için Et ve Süt Kurumu ile birlikte hareket etmek istedi. Ancak kurumun peş peşe verdiği ret kararları nedeniyle bu iş birliği hayata geçirilemedi.

Buna karşın ABB, dar gelirli yurttaşları desteklemek amacıyla yaklaşık 200 bin ihtiyaç sahibi aileye aylık 600 TL “protein desteği” sağlamaya devam ediyor.