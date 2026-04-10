Esenyurt Kayyumu yine 'seçilmiş' gibi davrandı: İSKİ'den sonra Metro afişi astı!
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde belediye yönetimine dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024’te Can Aksoy’un kayyum olarak atanması, kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açmıştı.
Esenyurt kayyumu afişler asarak İSKİ'yi hedef almıştı: Su kanallarına kaldırım taşı doldurmuşlar!
Son dönemde ise ilçenin farklı bölgelerine kayyum yönetimi tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (İSKİ) hedef alan afişlerin asılması, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu afişler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kesimden tepki geldi. Gündem henüz soğumamışken, bu kez de “Esenyurt Metrosu Nerede?” yazılı ve yine imzasız afişlerin ilçede yer aldığı görüldü.
"METRO YAPIMI İÇİN YURTDIŞINDAN ALINAN KREDİLERE BİLE HACİZLERİN UYGULANDI"
CHP İstanbul Belediye Meclis Üyesi Ertan Akbaba da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Esenyurt’ta kayyum yönetiminin billboardlara 'Esenyurt metrosu nerede?' gibi sloganlar yazdırması, ilk bakışta bir soru gibi görünse de aslında açık bir siyasi yönlendirme ve algı çalışmasıdır... Oysa bu soru, billboardlardan değil; şeffaf planlama, teknik süreçler ve kurumlar arası koordinasyon üzerinden yanıtlanması gereken ciddi bir altyapı meselesidir…Utanmazlığın ve aymazlığın pik yaptığı bu zaman diliminde CHP belediyeleri silkelemek adına her şeyin yapıldığı, etkin kadrolarının bürokratik ve yargı kıskacı ile motivasyonlarının düşürüldüğü ,tutuklu ya da tutuksuz yargılandığı bir zaman diliminde zeytinyağı misali üstte çıkmak ayrı bir meziyet olsa gerek…
Bir belediyenin görevi, başka bir kurumu ima yoluyla suçlamak değil; kendi sorumluluk alanında çözüm üretmek ve halkı doğru bilgilendirmektir…Metro gibi büyük ulaşım projeleri; finansman, proje onayı ve merkezi-idari süreçlerin birlikte yürütüldüğü karmaşık yatırımlardır... Metro yapımı için yurtdışından alınan kredilere bile hacizlerin uygulandığı gerçeğini görmezden gelip meseleyi basit bir slogana indirgemek, halkın aklıyla alay etmektir…
Kamuya ait billboardların, hizmet üretimi yerine siyasi mesajlarla doldurulması en basit tabirle birilerine şirin gözükmek adına ucuz kahramanlıktır... Esenyurt halkı o panolarda polemik değil, somut projelerin ilerleme durumunu, neyin ne aşamada olduğunu ve ne zaman tamamlanacağını görmek ister...
Kısacası mesele 'Esenyurt metrosu nerede?' sorusunu sormak değil; bu soruya dürüst, şeffaf ve teknik bir yanıt verebilmektir… Aksi halde bu tür sloganlar, çözüm üretmeyen bir yönetim anlayışının en görünür göstergesi olmaktan öteye geçemez...
Şunları da söylemeden geçmeyeceğim Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı şu an yapımı devam ediyor…onca ekonomik krize engellemelere rağmen fiziksel ilerleme yaklaşık %40–45 seviyelerinde... Toplam uzunluğu 18,5 km olan 11-12 istasyonu olan hattın açılışını da kayyum efendi senin olmayacağın, hak etmediğin makamdan çekip gittiğin bir zaman diliminde halkımıza armağan edeceğiz..."