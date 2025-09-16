Erdoğan'ın sözlerini duyan Başarır: Artık yapılacak tek bir şey var

Yayınlanma:
CHP'li Ali Mahir Başarır, partisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a yanıt verdi. Başarır, "Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir ya da öne alınmış seçimdir. Kim namuslu? Kim namussuz? Kim doğru? Kim yanlış? Bu halk karar versin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Katar dönüşü uçaktakilerin sorularına yanıt verirken CHP'yi hedef aldı. Erdoğan yine CHP'ye yönelik davalarda taraf olmadığını iddia ederken CHP'den AKP'ye geçmek isteyen siyasetçilere de kapılarını açık tutacaklarını söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Erdoğan'a yanıt verdi.

Son dakika | Erdoğan CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştuSon dakika | Erdoğan CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu

Başarır, Erdoğan'ın artık uçaktan inip Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini konuşması gerektiğini belirtti.

Başarır, "Hodri meydan" diyerek de Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu. Başarır şunları ifade etti:

"Son olarak bir şeyi daha ortaya koymak istiyoruz. Biz ki Cumhurbaşkanı uçakta da sorulara cevap vermiş. Partimizin geleceği, partimizin kurultayı ile ilgili artık uçaktan in, ayakların yere bassın. Türkiye gerçeklerini gör. Türkiye gerçeklerini konuşalım. Türkiye gerçeklerini tartışalım. Ama bunu yapmıyorsun. Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir ya da öne alınmış seçimdir. Ama sonuçta Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir. Kendine güveniyorsan eğer bir parça bu topluma güveniyorsan, önündeki anketleri biliyorum. Anketleri görüyorsan çık haddelerde gücünü gösterme, gücünü sandıkta, sokakta göster. Hodri meydan, haydi bakalım. Çıkalım. Kim namuslu? Kim namussuz? Kim doğru? Kim yanlış? Bu halk karar versin"


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Siyaset
Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a 'Geçmiş olsun' telefonu
Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a 'Geçmiş olsun' telefonu
CHP'li isimden iktidar medyasının firar iddiasına jet yalanlama
CHP'li isimden iktidar medyasının firar iddiasına jet yalanlama
Ahmet Özer için flaş adım! Bahçeli çağrıda bulunmuştu
Ahmet Özer için flaş adım!