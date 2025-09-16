Erdoğan'ın sözlerini duyan Başarır: Artık yapılacak tek bir şey var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Katar dönüşü uçaktakilerin sorularına yanıt verirken CHP'yi hedef aldı. Erdoğan yine CHP'ye yönelik davalarda taraf olmadığını iddia ederken CHP'den AKP'ye geçmek isteyen siyasetçilere de kapılarını açık tutacaklarını söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Erdoğan'a yanıt verdi.

Son dakika | Erdoğan CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu

Başarır, Erdoğan'ın artık uçaktan inip Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini konuşması gerektiğini belirtti.

Başarır, "Hodri meydan" diyerek de Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu. Başarır şunları ifade etti:

"Son olarak bir şeyi daha ortaya koymak istiyoruz. Biz ki Cumhurbaşkanı uçakta da sorulara cevap vermiş. Partimizin geleceği, partimizin kurultayı ile ilgili artık uçaktan in, ayakların yere bassın. Türkiye gerçeklerini gör. Türkiye gerçeklerini konuşalım. Türkiye gerçeklerini tartışalım. Ama bunu yapmıyorsun. Türkiye'de yapılacak tek bir şey var. Erken seçimdir ya da öne alınmış seçimdir. Ama sonuçta Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir. Kendine güveniyorsan eğer bir parça bu topluma güveniyorsan, önündeki anketleri biliyorum. Anketleri görüyorsan çık haddelerde gücünü gösterme, gücünü sandıkta, sokakta göster. Hodri meydan, haydi bakalım. Çıkalım. Kim namuslu? Kim namussuz? Kim doğru? Kim yanlış? Bu halk karar versin"