Erdoğan'ın 'arınma' sözlerine CHP'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Özgür Özel'e yönelik sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunarak kullandığı "arınma" ifadelerine değinen Emir, "Bize 'arınma' tavsiye etmişsiniz. 22 yıllık iktidarınızın sonunda; beşli çetelerden, pudra şekeri vakalarından ve Ankara’da patlayan mafya-yargı-medya üçgeninden arınmak için size bir başkanlık yetmez, bağımsız bir adalet sistemi gerekir!" dedi.

Erdoğan'dan "CHP'ye butlan" mesajı mı?

"SİZE ANA MUHALEFET OLMAK BİLE RÜYA"

Yapılacak seçimlerde CHP'nin iktidar partisi olacağını vurgulayan Emir, Erdoğan'ın 'yeni muhalefet' mesajına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın adı CHP! Ancak adalette ve milletin vicdanında açtığınız derin yaralarla; bu gidişle size ana muhalefet olmak bile rüya!"