Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesine değindi.

"Trump ile verimli bir görüşme oldu" diyen Erdoğan, görüşmeye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN TRUMP GÖRÜŞMESİNİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ

Görüşmenin 'fevkaladenin fevkinde' geçtiğini belirten Erdoğan, "Trump ile verimli bir görüşme oldu. Muhalefetin ziyaretimizi karalamaya çalışmasının tek nedeni ziyaretimizin fevkaladenin fevkinde geçmesidir. Onlar başka bir şey bekliyorlardı hevesleri kursaklarında kaldı" dedi.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI"

Ziyarete ilişkin Erdoğan şunları söyledi:

"New York'taki temaslarımızın ardından Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik.

Türk-Amerikan topluluğunun öncü isimlerinden Amerikan iş çevrelerine, düşünce kuruluşlarından uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Bu toplantılarda özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele aldık.

Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemesinin tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyordu ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar ama ne yapsalar beyhude. Güneşi balçıkla sıvayamazlar. Hakikatin üstünü örtemezler.

Trump ile görüşmelerimizin olumlu sonuçlarını ilerideki günlerde göreceğimize inanıyorum."

"UÇAK ALMAK MUHALEFETİN SANDIĞI GİBİ BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı "Boeing alınacak" iddiasını yalanlayan ancak Trump ile görüşmesinde 225 Boeing'in alımına yönelik anlaşmaya imza atan Erdoğan söz konusu anlaşma üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor" dedi.