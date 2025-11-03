Erdoğan'dan çok konuşulan resepsiyona ilk yorum

Erdoğan'dan çok konuşulan resepsiyona ilk yorum
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada MHP'den kimsenin bulunmadığı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna değindi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN RESEPSİYON DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Külliye'de gerçekleştirilen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' resepsiyonuna dair sözler sarf eden Erdoğan, katılanlara teşekkür ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği hediyeye de değindi.

488184-1-001.jpg
Külliye'de düzenlenen 'Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na İYİ Parti, CHP, DEM Parti'nin yanı sıra MHP'den kimsenin katılmaması dikkat çekmişti

Külliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yokKülliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yok

Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerine dair şunları söyledi:

  • "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü millçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."
thumbs-b-c-2adbd09b456d34e1eff306b289e890ab.jpg
MHP Lider Devlet Bahçeli, Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hediye göndermişti

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Kabine Toplantısı sonrası Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na da değinen Erdoğan kendisine gönderdiği hediye nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür ederek şu sözleri sarf ett:

  • "Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediye ile Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Külliyemizdeki resepsiyonumuza teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarımıza Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber, cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

68339625-1004.webp

Fidan: Kaan’ın üretimi için ABD’den lisans ve motor bekleniyorFidan: Kaan’ın üretimi için ABD’den lisans ve motor bekleniyor

"KAAN'I İNŞALLAH ENVANTERİMİZE KATACAĞIZ"

Konuşmasında ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları nedeniyle, üretilemeyen KAAN'a dair de ifadelerde bulunan Erdoğan, "KAAN kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya'nın 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun ispatı olarak görüyoruz. Türkiye gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen tarih yazmaya devam edecektir. KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Osman Baydemir'den Barzani'ye ziyaret
Osman Baydemir'den Barzani'ye ziyaret
CHP'li Tutdere'den Numan Kurtulmuş'a özel deprem dosyası
CHP'li Tutdere'den Numan Kurtulmuş'a özel deprem dosyası