Erdoğan'dan çok konuşulan resepsiyona ilk yorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN RESEPSİYON DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Külliye'de gerçekleştirilen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' resepsiyonuna dair sözler sarf eden Erdoğan, katılanlara teşekkür ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği hediyeye de değindi.

Külliye'de düzenlenen 'Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na İYİ Parti, CHP, DEM Parti'nin yanı sıra MHP'den kimsenin katılmaması dikkat çekmişti

Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerine dair şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü millçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

MHP Lider Devlet Bahçeli, Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hediye göndermişti

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Kabine Toplantısı sonrası Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na da değinen Erdoğan kendisine gönderdiği hediye nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür ederek şu sözleri sarf ett:

"Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediye ile Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Külliyemizdeki resepsiyonumuza teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarımıza Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber, cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

"KAAN'I İNŞALLAH ENVANTERİMİZE KATACAĞIZ"

Konuşmasında ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları nedeniyle, üretilemeyen KAAN'a dair de ifadelerde bulunan Erdoğan, "KAAN kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya'nın 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun ispatı olarak görüyoruz. Türkiye gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen tarih yazmaya devam edecektir. KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız" dedi.