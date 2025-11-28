Erdoğan'dan CHP'ye kolluk kuvvetleri mesajı! "Eyvallah etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Erdoğan, bir dönem Türkiye'de terörle mücadelede 'vahim' hatalar yapıldığını ifade etti. Erdoğan, bu hatalar nedeniyle vatandaş ile devletin arasındaki bağın açıldığını dile getirdi. Erdoğan, belli 'odakların' kanundan kendini üstün görüp buna neden olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı.

Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti.

Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık.

Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

Değerli arkadaşlar, son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.

Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliğin arkasına saklanılarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına eyvallah demedik. Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirdikçe her alanda önemli mesafeler aldık.

Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum.

Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Sizler aynı zamanda ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz."

Erdoğan'dan vekillerine 'hassas' İmralı talimatı

"ANA MUHALEFETİN SALDIRMASINA EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, konuşmasında CHP'yi de hedef aldı. Erdoğan, CHP'nin polis uygulamalarına yönelik eleştirileri bir 'yıpratma savaşı' olarak nitelendirdi.

Erdoğan, buna karşı da 'eyvallah' etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti: