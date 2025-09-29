Erdoğan'a en yakın isimlerden Cemil Çiçek'ten kendi mahallesine Atatürk uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde adını taşıyan meslek lisesinin açılışına katıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yeniden Refahlı Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve protokol üyeleri de iştirak etti.

Konuşmasında eğitimin temel mesele olduğunun altını çizen Cemil Çiçek, "Eğitim işini düzene koyamazsak emin olun bu memleket birçok noktada sıkıntıya giriyor ve girecektir" dedi. Eğitimde yaşanan yetersizliklerin pek çok sorunun kaynağı olduğunu belirtti:

Bu ülkede yaşadığımız hemen hemen problemlerin tamamı ya doğru eğitim alamadığımızdan ya yetersiz eğitimden kaynaklanıyor. Çözümü de öyle şu parti bu siyasi görüş bu bilmem neden ziyade en evvel eğitimi doğru dürüst rayına oturtmaktan geçiyor. Eğer eğitim işini düzene koyamazsak emin olun bu memleket birçok noktada sıkıntıya giriyor ve girecektir. O nedenle yapılan iş doğrudur. Meslek liselerinin sayısının arttırılması doğrudur. İnsanımızı bu minval üzere eğitmek bence en doğru tercihtir.

Konuşmasının son bölümünde Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu yapan Çiçek, genç kuşakların tarih bilinciyle yetişmesi gerektiğini belirtti.

Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Milli Mücadele'nin genç nesillere öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

Çiçek, Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet kazanımlarının 'baba mirası' gibi harcanmaması gerektiğini söyledi.

Çiçek, burada bulunmasının sebebinin de Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet olduğunu ifade etti.

Çiçek şunları dile getirdi:

"BU DEVLETİN NASIL KURULDUĞUNU İYİ BİLMEMİZ LAZIM"

"Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin vatandaşlarıyız. Dolayısıyla bu devletin nasıl kurulduğunu bizim çok iyi bilmemiz lazım.

"OTOYOLLARIMIZ HAVAALANLARIMIZ VAR AMA..."

Evet, otoyollarımız var, havaalanlarımız var, sanayide bu kadar geliştik vesaire. Ama üç şeyin farkında olamadığımız zaman birçok şeyi eksik kabul etmiş oluruz.

"MİLLİ MÜCADELE'Yİ KAZANDIRAN ATATÜRK'E BORÇLUYUZ"

O da şudur, son yüzyılda; bunlardan bir tanesi milli mücadeledir. Her toplantımızda bu mücadeleyi kazanan, kazandıran ve bize bu coğrafyayı vatan yapan büyüklerimize, Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, din ve devlet büyüklerimize, öğretmenlerimize hepsine rahmet okumak boynumuzun borcudur.

"ATATÜRK'Ü VE CUMHURİYET'İ ÇOCUKLARIMIZA İYİCE ÖĞRETMEMİZ LAZIM"

Bu unutmamamız lazım. Sanki bu vatan gelişi güzel kazandı. Böyle kolaylıkla elde edildi. Baba mirası harcar gibi bu Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in nimetlerini ve kazanımlarını göz ardı ediyoruz. Bir tanesi budur. Bunu çocuklarımıza iyice öğretmemiz lazım. Onun için birinci bileceğimiz husus milli mücadeledir. İkincisi Cumhuriyet. Eğer bugün ben karşınızda konuşabiliyorsam, bu türlü hizmetlere karınca kararınca vesile olabildiysem bunu Cumhuriyete borçluyum.

"YERLİ YERSİZ CUMHURİYET TARTIŞMALARINI SIKINTILI BULURUM"