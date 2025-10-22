Erdoğan'a bir bütçe çağrısı da Dervişoğlu'ndan! "Delikanlı gibi savunsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. İYİ Parti Lideri Dervişoğlu da Cumhurbaşaknı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı 2026 Devlet Bütçesi'ni savunması için çağrıda bulundu.

Uzun yıllardır TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe konuşmalarını yürütmenin başında olan Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, Grup Toplantısı'nda Erdoğan'a, "Hani biz meclise gelmeyince bunu meclise saygısızlık dedin ya. Seni bütçeni savunmaya meclise bekliyorum" diyerek çağrıda bulundu.

Son Dakika | Özgür Özel Erdoğan'ı Meclis'e çağırdı! "Savunmaya gel bekliyorum"

Dervişoğlu da bugün bütçenin tükeniş bütçesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Aslına bakarsanız milleti tüketen iktidar tükenmiştir. Hazırlıkları bütçe de bir tükeniş bütçesidir. Her bütçe döneminde yaşıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinde saraydan hazırlanarak yapılmış bütçe binlerce sayfa dökümanla birlikte komisyona gelir. Üzerinde günlerce tartışırız. Saatlerce konuşuruz. Hatta yapılan tartışmalar neticesinde ne kadar büyük bir performans gösterdik diye de bütçeyi savunanlar çıkar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iftarla anlatır. Ama bir tek cümlesini bile, bir tek rakamını bile değiştiremeyiz o bütçenin. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan öyle emretmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiştir ve Türk milletine dayatılmak istenmektedir"

"DELİKANLI GİBİ GELSİN SAVUNSUN"

Dervişoğlu, ardından 'Delikanlı gibi gelsin' diyerek Erdoğan'a şu çağrıda bulundu: