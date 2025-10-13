Erdoğan yerden yere vurduğu o taktiği kullanabilir! Eski AKP'lilerden yeşil ışık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın TBMM'de CHP hariç partilerle verdiği 'çay sohbeti' AKP kulislerinde de büyük yankı uyandırdı.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre; AKP'liler o karenin 'mizansen' olduğuna itiraz etmezken de şaşırmış da değiller.

AKP'liler Erdoğan'ın 'son derece pragmatik' bir lider olduğunu belirtip hızla ittifak ortağı değiştirme kabiliyetinde olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN KENDİ ALTILI MASASINI MI KURACAK?

AKP kaynakları, Erdoğan'ın son genel seçimde Altılı Masa ittifakını yerden yere vursa da ihtiyaç halinde benzerinin yapabileceğini dile getiriyor.

AKP'den ayrılan siyasilerin de Erdoğan'a yeşil ışık yaktığı söylendi. Partiden ayrılanlar arasında, "Tabandan sürekli eleştiri alıyoruz. ‘Siz partiden gitmeseydiniz, bugünkü noktaya gelmezdi. Direnip içerde mücadele etmeliydiniz’ diyorlar" diyerek savunmalar ortaya çıkmaya başladığı öğrenildi.

Babacan, köşe yazısında, "Seçime yakın, CHP’yle yaptıklarının benzerini AKP ile yapma olasılıkları görünüyor!" dedi.