Bakan sesi kısılana kadar Erdoğan'ı övdü: Erdoğan tepki vermeden izledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlarında olduğu heyet Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Erdoğan hem bu tesis ve projelerin açılışlarını yaptı hem de gündeme ve siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim

TÖRENE BAKAN BAK'IN PERFORMANSI DAMGA VURDU

Törene damgasını ise Erdoğan değil Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması vurdu. Bak konuşmasının sonuna doğru karşısında oturan Erdoğan'ı yüksek sesli ve performe biçimde övmelere başladı. Özellikle konuşmasının sonunda ses seviyesini artırması dikkatleri çekerken sosyal medyada da gündem oldu.

O konuşmadaki sözler şu şekilde:

Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz. Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan.

ERDOĞAN'IN TEPKİ VERMEMESİ DE BİR O KADAR GÜNDEM OLDU

Bakan Bak heyecanlı şekilde Erdoğan'ı övüp yerine geçerken diğer bakanların konuşmasına güldüğü kameralardan kaçmadı.

Öte yandan Bakan Bak'ın övgü sözlerine Erdoğan'ın tepki vermemesi gündem olan başka bir nokta oldu.