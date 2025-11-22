Erdoğan konuşurken Mehmet Şimşek birdenbire araya girdi! Güney Afrika lideri şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, G20 Zirvesi'nde konuşurken Bakan Mehmet Şimşek araya girip “İngilizce çeviri yok efendim” dedi. Güney Afrika lideri Ramaphosa, bu duruma “Neler oluyor” tepkisi verdi. Bu anlar kameralara yansıdı.