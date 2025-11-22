Erdoğan konuşurken Mehmet Şimşek birdenbire araya girdi! Güney Afrika lideri şaştı kaldı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, G20 Zirvesi'nde konuşurken Bakan Mehmet Şimşek araya girip “İngilizce çeviri yok efendim” dedi. Güney Afrika lideri Ramaphosa, bu duruma “Neler oluyor” tepkisi verdi. Bu anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu.
ŞİMŞEK ARAYA GİRDİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın konuşması sırasında birdenbire Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldi.
Şimşek, yavaşca Erdoğan'ın omzuna dokundu. Erdoğan, şaşkınlıkla Şimşek'e baktı. Şimşek, “İngilizce çeviri yok efendim” uyarısında bulundu. Şimşek'in bu anı ve sözleri de kameralara yansıdı.
GÜNEY AFRİKA LİDERİNDEN "NELER OLUYOR" TEPKİSİ
Şimşek’in uyarısının ardından kamera Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya çevrildi.
Güney Afrika lideri, elini havaya kaldırarak, "Neler oluyor" tepkisi verdi.
Erdoğan, Şimşek'in uyarısının ardından konuşmasına devam etti.
