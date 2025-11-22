Erdoğan konuşurken Mehmet Şimşek birdenbire araya girdi! Güney Afrika lideri şaştı kaldı

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, G20 Zirvesi'nde konuşurken Bakan Mehmet Şimşek araya girip “İngilizce çeviri yok efendim” dedi. Güney Afrika lideri Ramaphosa, bu duruma “Neler oluyor” tepkisi verdi. Bu anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu.

ŞİMŞEK ARAYA GİRDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın konuşması sırasında birdenbire Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldi.

Şimşek, yavaşca Erdoğan'ın omzuna dokundu. Erdoğan, şaşkınlıkla Şimşek'e baktı. Şimşek, “İngilizce çeviri yok efendim” uyarısında bulundu. Şimşek'in bu anı ve sözleri de kameralara yansıdı.

Mehmet Şimşek vekillerin yüzüne baka baka söyledi: "Vergi yükümüz yüksek değil"Mehmet Şimşek vekillerin yüzüne baka baka söyledi: "Vergi yükümüz yüksek değil"

GÜNEY AFRİKA LİDERİNDEN "NELER OLUYOR" TEPKİSİ

Şimşek’in uyarısının ardından kamera Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya çevrildi.

Güney Afrika lideri, elini havaya kaldırarak, "Neler oluyor" tepkisi verdi.

Erdoğan, Şimşek'in uyarısının ardından konuşmasına devam etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Siyaset
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı