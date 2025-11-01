Erdoğan: İsrail ateşkesi bozmak için fırsat kolluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'in açılış konuşmasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soyıkırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bomzak için fırsat kolladığını belirten Erdoğan, "Ateşkesin sürmesi, insani yardımın Gazze'li kardeşlerimize ulaşması ve Gazze’nin yeniden inşası safhasına geçilmesi ancak İsrail’in tüm bunlara zorlanmasıyla mümkün olacaktır" dedi.

Erdoğan-Merz toplantısında İsrail gerilimi! "Almanya soykırımı görmüyor mu?"

Erdoğan, "İsrail hükümeti iki yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Gazze’liyi şehit etti. 170 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail saldırılarında yaralandı. Gazze’de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler ve hastaneler kasıtlı şekilde bombalandı" ifadelerini kullandı.

"Hala ne diyorlar? 'İsrail masum' E nasıl masum oluyor? Nükleer silahı olan ülke İsrail’dir. En güçlü bombalar, İsrail’in elindedir. İstediği anda istediği gibi Gazze’yi vurma imkanı olan odur. Nasıl masum oluyor? Dün işte bu başımıza geldi ve orada gerekenleri zaten söyledik. Tam aksine masum değil zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar var. Bombalar var. Her nevi silah var. Kısa menzil, orta menzil, uzun menzilli silahlar var. Nasıl masum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız" diyen Erdoğan'ın konuşmasının dikkat çeken kısımları şöyle:

"İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı. Az önce perdede gördük, deri kemiğe dönmüş yavruları gördük. Ve açlıkla bu yavruları terbiye ediyor. İsrail’in yalana dayalı propaganda makinası karşısında, hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Filistinli gazeteciler sadece canlarını değil, evlatlarını da kaybetti, arkadaşlarımızın içinden bir tanesi kendisi hariç eşi ve yavrularını orada yitirdi. Anne-babalarını da bu süreçte şehit verdiler."

"Üzülerek ifade etmek isterim ki, bütün bunlar olurken, küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatlarını kurtaracak hiçbir adım atmadı. Genel Kurul’un ezici çoğunlukla aldığı kararlar bile Güvenlik Konseyi’ndeki çıkar hesaplarına kurban edildi. Bunu anlamak, bunu anlamlandırmak mümkün değil" diye konuştu."

"Bakın burada şunu da belirtmek durumundayım. Gezi olayları sırasında İstanbul’a kamp kuran medya kuruluşları da dahil, uluslararası basın da aynı şekilde failleri özenle gizleyen habercilik diliyle Gazze’de sınıfta kalmıştır. Bir avuç medya organı ve cesur gazeteci dışında Gazze'li mazlumların sesini dünyaya duyuran olmadı. İnanıyorum ki uluslararası basın camiası, bunun muhasebesini objektif bir şekilde, geç de olsa yapacaktır."

"Kalemini, kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze’de işlenen soykırım suçlarını karartmak için kullanan iliştirilmiş gazetecilerin ifşası, medyanın itibarı açısından çok önemlidir. Bu noktada TRT’mizin soykırımın ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle sürdürdüğü yayınlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gazze’den haber akışına bir an olsun ara vermeyen TRT, failler hakkındaki dosyaların arşivlenmesinde de büyük bir başarıya imza atmıştır. Öyle ki bu uğurda fotoğrafçı Yahya Barzak kardeşimizi şehit vermiştir. Yahya kardeşimizi ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum."

"İnşallah mahşeri vicdan, Yahya Barzak’ın ve diğer 270 basın mensubunun hatırasına sahip çıkacak ve onların canları pahasına topladıkları deliller ışığında faillerinin hukuk önünde hesap vermesini sağlayacaktır. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

"TÜRKİYE, GAZZE’NİN BİR AN EVVEL AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRDIR"