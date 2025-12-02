Erdoğan hukukun temel ilkelerini savundu! "Öğrenmeleri şart"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuştu. Yargı teşkilatının büyütüldüğünü belirten Erdoğan, "61’e idari yargıdaki sayıyı ise 146’dan 239’a çıkardık. Sadece son 2,5 yılda adli ve idari yargıda 3474 mahkeme ve istinaf dairesi kurdu"” dedi.

Mahkemelerin hızla sonuç vermeye başladığını söyleyen Erdoğan, "Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık. Bu alanda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Artık hem adli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, adaletin ancak bilgi ve vicdanla sağlanabileceğini vurguladı:

"Değerli arkadaşlar, kıymetli hakim ve savcılarımız, hakimlik cübbesini giymek ve hüküm makamına oturmak insanı insan olmaktan kaynaklanan zaaflarından, kusurlarından, noksanlarından tek başına kurtarmaya yetmez."

Yargılamanın sadece hukukçularla sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, "Hakimler, savcılar yanılgı nedir bilmeyen hakikat avcıları da değildir. Yargılamaya iştirak edenlerin samimi katkıları olmadan varılacak sonuca, kurulacak hükme hakikatin rengini vermek mümkün olamaz" dedi.

Erdoğan, yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Burada şunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Yargının kendi doğal mecrasındaki işleyişine siyaset kurumu ve medya dahil herkesin saygı duyması gerekiyor.

İşini yapan, işini doğrulukla, dürüstlükle yapan, anayasa ve kanunlar çerçevesinde iyi niyetle yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız.

Ancak ve sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükuneti zafiyet olarak algılanmamalı, bunu hiç kimse istismar etmemeli."

Son dönemde yargının hedef alındığını iddia eden Erdoğan, "Üzülerek ifade etmeliyim ki bu konuda yeterince özenli davranılmıyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan, hatta çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor" dedi.

Erdoğan, hukukun temel prensipleri hakkında 'hatırlatma' yaptı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vehameti ve ciddiyetidir. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak tehdit ve taciz ederek adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir.

Hukukun temel prensiplerinden biri şudur . Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil yasal bir mecburiyettir.

Her fırsatta yargıya parmak sallayanların öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmelerinin şart olduğuna inanıyorum."

"SİYASALLAŞTI DİYENLER SİYASALLAŞTIRIYOR"

Erdoğan, yargıya yönelik suçlamaların yargıyı siyasetin içine çektiğini öne sürdü:

"Yargıya siyasallaştı ithamında bulunanlar aslında çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor. Bunun son derece tehlikeli bulduğumu burada ifade etmek isterim"

Adaletin sadece yargının değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hukuk devletini korumak ve adalet idealini yaşatmak sadece yargı mensuplarının sadece hukuk insanlarının değil siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir" dedi.

"KİMSE LAYÜSEL DEĞİLDİR"

Erdoğan, yargıya saldırıların sona ermesi gerektiğini belirtti: