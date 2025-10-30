Erdoğan görüşmesi öncesi İmralı heyetinden açıklama

Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez bir araya gelecek. Görüşme öncesi açıklama yapan Mithat Sancar, sürecin gidişatı ve bundan sonraki adımların ele alınacağını belirterek, “İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağını düşünüyoruz” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'ni, bugün Cumhurbaşkanlığında kabul edecek. Bu görüşme, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Saat 18.00'da yapılacak görüşme öncesi İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yarın İmralı Heyeti'yle görüşecekErdoğan yarın İmralı Heyeti'yle görüşecek

GÖRÜŞME ÖNCESİ İMRALI HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Sancar, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonraki yapılması gerekenlerdir. Bu konularda da fikirlerimizi, önerilerimizi değerlendirmelerimizi sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konudaki değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

