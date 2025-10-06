Erdoğan Amerikan gazı eleştirilerine yanıt verdi! "Bakkaldan gazoz almaya benzemez"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuştu. ABD ziyaretinde imzalanan LNG anlaşmasına dair eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan, 2026-2045 yıllarını kapsayan ve BOTAŞ’ın yıllık 4 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG almasını öngören anlaşmayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir taraftan kendi kaynaklarımızı ortaya çıkarırken, diğer taraftan da artan talebe bağlı olarak enerji arz güvenliğimizi garanti etmeye çalışıyoruz.”

"GAZOZ ALMAYA BENZEMEZ"

Erdoğan, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına ilişkin eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, uluslararası piyasalardan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyeceksiniz. Planlamalarınızı yapacaksınız, güvenilir tedarikçiler bulacak ve uzun müzakereler sonrasında ülkeniz için en uygun koşullarda olabilecek en iyi fiyatlarla anlaşmaya varacaksınız.”

Erdoğan, tek kaynağa bağlı kalmanın riskli olduğunu belirtti:

“Tedarik noktasında tek bir ülke kaynağı ve tek bir hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız bunun sıkıntısını bizzat çekmişlerdir.”

NÜKLEER ENERJİ AÇIKLAMASI

Nükleer enerji konusuna da değinen Erdoğan, Akkuyu dışında başka santral projelerinin de gündemde olduğunu açıkladı.

“Akkuyu nükleer güç santralinde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.”

ABD ile imzalanan stratejik nükleer iş birliği anlaşmasına da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu anlaşmayla ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor.”

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Erdoğan, enerji politikalarının muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar normalde alkışlanması gereken hamlelerdir. Türkiye'nin iyiliğini düşünen hiç kimse bunlardan rahatsız olmaz.”

CHP liderine yönelik eleştirilerinde sert bir üslup kullanan Erdoğan şöyle konuştu:

“Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor, güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor. Ertesi gün çıkıyor hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğalgaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.”

Erdoğan, muhalefetin sadece saldırmakla yetindiğini söyledi: