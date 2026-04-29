Erdoğan AKP milletvekillerini açık açık uyardı! TBMM'deki yoklama krizinde yeni perde

TBMM Genel Kurulu'nda yeterli çoğunluğa sahip olmasına karşın AKP milletvekilleri katılım sağlamıyor.

Vekillerin katılım sağlamaması nedeniyle son olarak 10 Nisan'da yeter sayı olmayınca oturum kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın birçok kez AKP vekillerini katılım konusunda uyardığı kulis haberlerine yansımıştı.

Erdoğan, bu sefer vekilleri açıktan uyardı.

Erdoğan, bugün partisin Grup Toplantısı'nda vekillerin asli görevlerinden birinin TBMM Genel Kurulu'na katılması olduğunu ifade etti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Kıymetli milletvekillerim, sizler de vatandaşlarımızla temaslarınızda…sunuz. Halkımız bizden hizmet bekliyor. Proje ve eser bekliyor. Dertlerine derman olacak reçeteler bekliyor. Hiçbirimizin hangi sebeple olursa olsun milletin umutlarını boşa çıkarma lüksüne sahip olmadığını tekraren dile getirmek isterim.

Eğer milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek üzere gönderdiyse, bu kutsal görevimizi bahane aramadan, engellere takılmadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız.

Özellikle siyaseti engel çıkarmak olarak gören ana muhalefetin meclisi tıkamasına, yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz

Şunu lütfen unutmayın. Biz bu yüce çatı altında seçim çevremizle birlikte hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyonun tamamına hizmet etmek için varız. Sizlerin çalışması demek meclisin çalışması demektir.

Gerek komisyon, gerekse genel kurul boyutuyla yüce meclisin yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak, iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir.

Sizlerden bu vazifeyi partimize ve değerlerimize yakışır biçimde en güzel ve en verimli şekilde yerine getirmenizi bekliyorum."