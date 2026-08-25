Erdal Beşikçioğlu'nun kızı, babası hakkında çıkan habere ateş püskürdü

Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ilişkin kulis haberleri yapıldı.

Beşikçioğlu'nun siyaseti bırakacağını söylediği ifadesi yalanlanmasa da uyuşturucu hakkında söylediği sözlere yalanlama geldi.

Beşikçioğlu'nun "Ortamlarda ikram ediyorlar kıramıyorum" dediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanının açıklamasını alıntılayan Elvin Beşikçioğlu sert ifadeler kullandı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Elvin Beşikçioğlu şunları ifade etti:

"Siyasetin zemini vaadlerle örülmüş yalanlar diyarıdır. Tıpkı yıllarca çocuklara anlatılan, aslında vahşi dünyanın gerçeğini yansıtan masallar gibi. Grimm kardeşler yaşasaydı yazdığı masalları, gerçek öyküler olarak yeniden yazarlardı. Her birimiz çocuk yetiştirirken bu masalların vahşi dünyasından kaçıp, kimimiz yumuşatarak okudu, kiminiz kitabı kapattı. Kapatmayın, açın ben size gerçek masalı yazayım. Çok güçlü, saygı gören, etrafındaki aslanları koruyan, rengi güneşte tüylerinden okunan aslanın hikayesini. Çevresine dadanan çakal ve sırtlan sürüsüne karşı verdiği mücadele de, bir et parçası gibi, oradan, buradan, ısırılıp,güçsüzleştirmeye çalışılıp, parçalanışını. Sırtlanlar tarafından çakallarla ve en son leşle idare eden akbabaların yükselişini. Masallar gerçektir. O yüzden de vahşidir. Tıpkı siyaset girdabında yüzen sağı solu bozuk, rod balansı ayarsız araba misali ,yolda manevralar atan,devamlı şerit değiştiren,direksiyonuna hakimiyeti sıfır dünya gibi. Bizler sanatçı olarak,dizilerde oyunculuk yapıp,öğrenip gelmedik.. Sanatçı demek, sanatı bireysellikten,kişisel egolardan çıkarıp, toplum yararına kullanan, düşündüren, farkındalık yaratan, kapının anahtar deliğine ışığı vuran kişidir. Seyirci ve ya halk ve ya kitle her kimse yetiştiği yer,aile, çevre, sosyo- ekonomik durum, algı ve kapasitedine göre o ışığı ya görür, anahtarı çevirir, faydalanır ya da faydalanmaz. Görme biçimleri ,John Berger sanat üzerine anlatır. Her şey görme biçimine göre değişir ve ya algılanmaz. Erdal Beşikcioğlu onurlu ve cesur, risk almayı bilen,dünyalar yaratabilen, iyi okur, anlayan, yorumlayan, insan bilen büyük bir sanatçıdır. Sadecebir dizi oyuncusu değildir. Ardında sanat adına köklü bir miras taşır. Bu nedenledir ki Etimesgut’ta insan ve yaşam odaklı, herkese dokunan, büyük bir Belediye Başkanlığı yapmıştır. Rod balansı sağlam, siyasete kıvırmayan, insan için insan kalarak… Kirli siyasetin kirli haberlerinde boğulmamanız için unutmak ve unutturmamak adına…"

O İFADE 2014'TEN ÇIKMIŞTI

Belediye ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu uyuşturucu testine de girmiş ve sonucu pozitif çıkmıştı.

Bu testin ardından Beşikçioğlu'nun 2014'teki ifadesi yeniden servis edildi.

Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde şunları demişti:

"Hayatımda uyuşturucu madde satın almadım. İkram edildiği için ve ben de kıramadığım için ara sıra esrar kullandım. Bağımlı değilim"