Ensesinden tutup kulak arkasına indi: Macron ne karşılık vereceğini bilemedi

Yayınlanma:
Brezilya Başkanı Lula, BM Genel Kurulu'nda bir araya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilginç görüntüler verdi. Kameralar önünde ani bir hamle yapan Lula, Macron'un ensesinden tutup kulak arkasına indi. Lula'nın ani hareketi karşısında Macron ne karşılık vereceğini bilemedi.

ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu ve kurul sürecindeki organizasyonlar basına yansıyan ilginç anlara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından ABD'ye gelen liderlerin yaptıkları Kurul'un dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Liderlerin beden dili ile birbirlerine hakimiyet kurdukları anlar gözlerden kaçmazken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kontrolü sık sık karşıya vermesi akıllarda kaldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parmak ucundan tutarak kilitlediği Macron, bu kez de üstünlüğü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya kaptırdı.

Macron Erdoğan'dan o hareketin rövanşını aldı! Ajanslar bu anları yayımlamadıMacron Erdoğan'dan o hareketin rövanşını aldı! Ajanslar bu anları yayımlamadı

ENSESİNDEN TUTUP KULAK ARKASINA İNDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, Lula ile Macron ayaküstü sohbet ederken, Brezilya lideri bir anda Macron’un ensesinden tuttu ve bir anda kulağının arkasına yaklaştı. Lula, uzun süre Macron'un ensesinden tutarak konuşmaya devam etti.

ensesinden-tutup-kulak-arkasina-indi-macron-ne-karsilik-verecegini-bilemedi-3.jpg

Lula’nın, Macron’un kulak arkasına eğilerek bir şeyler fısıldadığı anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ensesinden-tutup-kulak-arkasina-indi-macron-ne-karsilik-verecegini-bilemedi-4.jpg

Yaşanan bu sıra dışı temas, zirvedeki diplomatik temaslardan daha çok dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcıları arasında Lula'nın davranışını "fazla samimi" bulan da oldu, "esprili bir lider yaklaşımı" olarak değerlendiren de oldu.

MACRON NE KARŞILIK VERECEĞİNİ BİLEMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lula’nın bu beklenmedik yakınlığı karşısında bir süre ne yapacağını şaşırdı. Gülümseyerek durumu geçiştirmeye çalışan Macron’un şaşkın ifadesi, kameralar tarafından net bir şekilde kaydedildi.

Yumruğunu sıkarak karşılık vermeye çalışan Macron'un o anları şu şekilde:

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Siyaset
Milyar dolarlık skandal ile gündeme gelmişti! Irak petrolü Türkiye'ye akmaya başladı
Irak petrolü Türkiye'ye akmaya başladı
Safi Arpaguş Ali Erbaş'ın kurduğu düzeni alt üst etti! Şimdi bu Mercedes'e ne olacak
Safi Arpaguş Ali Erbaş'ın kurduğu düzeni alt üst etti!