Ensesinden tutup kulak arkasına indi: Macron ne karşılık vereceğini bilemedi

ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu ve kurul sürecindeki organizasyonlar basına yansıyan ilginç anlara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından ABD'ye gelen liderlerin yaptıkları Kurul'un dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Liderlerin beden dili ile birbirlerine hakimiyet kurdukları anlar gözlerden kaçmazken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kontrolü sık sık karşıya vermesi akıllarda kaldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parmak ucundan tutarak kilitlediği Macron, bu kez de üstünlüğü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya kaptırdı.

Macron Erdoğan'dan o hareketin rövanşını aldı! Ajanslar bu anları yayımlamadı

ENSESİNDEN TUTUP KULAK ARKASINA İNDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, Lula ile Macron ayaküstü sohbet ederken, Brezilya lideri bir anda Macron’un ensesinden tuttu ve bir anda kulağının arkasına yaklaştı. Lula, uzun süre Macron'un ensesinden tutarak konuşmaya devam etti.

Lula’nın, Macron’un kulak arkasına eğilerek bir şeyler fısıldadığı anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yaşanan bu sıra dışı temas, zirvedeki diplomatik temaslardan daha çok dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcıları arasında Lula'nın davranışını "fazla samimi" bulan da oldu, "esprili bir lider yaklaşımı" olarak değerlendiren de oldu.

MACRON NE KARŞILIK VERECEĞİNİ BİLEMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lula’nın bu beklenmedik yakınlığı karşısında bir süre ne yapacağını şaşırdı. Gülümseyerek durumu geçiştirmeye çalışan Macron’un şaşkın ifadesi, kameralar tarafından net bir şekilde kaydedildi.

Yumruğunu sıkarak karşılık vermeye çalışan Macron'un o anları şu şekilde: