Enginyurt'tan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: Mitinge gelip Özgür Özel'in elini kaldırmalı

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in konuğu olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP’ye yönelik kayyum atamalarını sert dille eleştiren Enginyurt, “Bizi barikatlarla, kayyum atamalarıyla, tartışmalarla ülke gündemini konuşturmaktan uzaklaştırıyorlar” dedi.

Enginyurt kadın cinayetlerine ve gençlerde artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekti:

“Kadınlarımız öldürülüyor. Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına saplanmış. Bunu konuşturmayalım istiyorlar.”

Enginyurt, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın CHP’ye yönelik polis müdahalesini de eleştirerek şöyle konuştu:

“Ali Yerlikaya 8000–9000 polisi CHP'nin önüne yığdı. CHP’ye saldırarak esas kendi beceriksizliğini, başarısızlığını konuşmayalım istiyor.”

Emniyetteki usulsüzlükleri hatırlatan Enginyurt, “Antalya Emniyet Müdürü’nü tutukladı. Hayırdır, bugün mü yaptı o olayı?” diye sordu.

Cemal Enginyurt, çifte standart uygulandığını savundu:

“PKK’lılar gösteri yapıyor, polis müdahale etmiyor. IŞİD’ciler Türkiye’de cirit atıyor. Ama CHP’liler üç kişi bir araya gelemiyor. Yazsa tutuklanıyor.”

Kayyum Gürsel Tekin’e de sert eleştiriler yönelten Enginyurt, “Sen nasıl devrimcisin Gürsel Tekin? Geldin, 40 yıl sonra CHP il binasının önünde pırıl pırıl gençlere, kadınlara biber gazı sıktırdın, cop vurdurdu Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir oyun oynanıyor. İktidar CHP’nin büyümesinden rahatsız" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TUTSAKLARA SAHİP ÇIKMASINDAN RAHATSIZLAR"

Enginyurt, mitinglerin hedef alındığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in susturulmak istendiğini belirtti: “İktidar, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu ve tutsaklara sahip çıkmasından rahatsız. Mitingler bitsin istiyor.”

"İMAMOĞLU'NU YALNIZ BIRAKIRSAK NAMERDİZ"

CHP Genel Merkezi’ne alınmasalar da mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Enginyurt, kararlılığını şu sözlerle ifade etti: “Ekrem İmamoğlu ve bütün tutsaklar yoldaşımızdır. Onları yolda bırakırsak namerdiz.”

Enginyurt, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da mücadeleye katılmaya çağırarak, yaşadığı saldırı ve baskıları hatırlattı:

"Sayın Kılıçdaroğlu şunu en fazla yaşayandır. Çubukta bir inek hırsızı tarafından lince uğraan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Artvin'de PKK'lılar tarafından suikaste uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Yol Adalet yürüyüşü için İstanbul'a yürürken önüne pislikler atılan Sayın Kılıçdaroğlu. Sahte video. 2023 seçimlerine giderken Sahte onu söylüyorum. 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından montaj olduğu söylenerek kabul edilen videolarla Apo denilen bebek katilini affedecek Kandille görüşüyor. Selahattin Demirtaş'ı Osman Kavala'yı Can Atalay'ı serbest bırakacak diyerek suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla bu iktidardan en fazla zulmü yaşayan adam Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Öyleyse Kemal Kılıçdaroğlu veya ismi her ne olursa olsun muhalif olan veya Cumhuriyet Halk Partili olan veya devrimci solcu olan veya yılgınlık yok direniş var diyen herkes şunu iyi bilmeli ki iktidarın asla ve kata Cumhuriyet Halk Partisi'ne dost olması mümkün değildir. Onun için iyi düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla herkesin ses çıkarması gerekir. Herkesin konuşması gerekir. Konuşmadın. Geldin bir yere oturdun. Oturabilirsin ama sadece iktidarın istediği gibi siyaset yaparsan sana dokunmazlar. Eğer iktidarın aleyhine bir şey söylersen Ümit Özdağ gibi tutuklanabilirsin"

CHP'ye sahip çıkılması gerektiğini Enginyurt, şöyle anlattı:

"30.000 kişiyi toplarım derken 10 kişiyi toplayamayan adamlara karşı bizim ses çıkarmamız gerekiyor. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi işgal edilmek isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi susturulmak isteniyor. Sayın Özgür Özel susturulmak isteniyor. Ankara'ya dön siyaseti Ankara'da yap demenin karşılığı şudur. Mitingleri bırak Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma tutsaklara sahip çıkma deniliyor. Böylece gel oturduğun yerde siyaset yap. Dolayısıyla şunu herkes iyi bilmeli. İktidara karşı en ufak ses yükselttiğinizde iktidar acımasızlığını gösteriyor. Kinini nefretini gösteriyor. Ve bütün Türkiye şunu iyi bilsin. Recep Tayyip Erdoğan ve onun zihniyeti CHP'nin isminden nefret ediyor. Bırak CHP'liği. CHP'nin isminden nefret ediyor. CHP'yi zerre kadar sevme şansı yok. CHP'lilere zerre kadar iyilik gösterme şansı yok. Onun için biz hakikaten bir olmalıyız. İri olmalıyız diri olmalıyız. Partimize sahip çıkmalıyız"

"KILIÇDAROĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİNİ KALDIRMALI"

Enginyurt, 14 Eylül Pazar günü Ankara Tandoğan’da yapılacak miting için Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrı yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na da benim önerim şudur. Özgür Özelle birlikte 14 Eylül Pazar günü miting yapacağı saat 5'te Tandoğan'da Sayın Kılıçdaroğlu da o mitinge gelerek Özgür Özelle birlikte el kaldırmalı. Bütün Türkiye'yi mutluluktan gözyaşına boğmalılar. "

Enginyurt, Kılıçdaroğlu’nun desteğinin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı: