Emin Çölaşan: Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağını biliyordu

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından gözler Kurultay Davası'ne çevrildi. Kurultay Davası'nda iddialara göre mutlak butlan kararının çıkması yani eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi ihtimali yükseldi.

Kılıçdaroğlu da hem Kurultay Davası ile ilgili hem de Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Teşkilatı'na kayyum olarak atanması konusunda sessizliğini koruyor.

Bu sessizliğe tepki gösteren Gazeteci Emin Çölaşan, Sözcü gazetesindeki köşesinde Kılıçdaroğlu’na hitaben bir mektup kaleme aldı. Çölaşan, yazısında çarpıcı sorular yöneltti ve doğrudan ifadelerle eleştirilerde bulundu.

Çölaşan, CHP’nin sokağa çıktığını, son aylarda düzenlenen 52 mitingin büyük başarı olduğunu vurguladı. Çölaşan bu ilerleyişe karşı içeriden bir engelleme yaşandığını iddia etti:

“İktidarın bütün amacı CHP’yi yargı sopasını kullanarak bile olsa ele geçirmekte! Ve Türkiye’de ne yazık ki bu tezgâh kuruldu.”

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması sürecini detaylarıyla hatırlatan Çölaşan, sorumluluğu Kılıçdaroğlu’na yükledi:

“Sizin has adamınız olan Gürsel Tekin CHP’nin İstanbul il başkanı olarak atandı! Böyle olacağını siz önceden biliyordunuz. Bu nasıl iştir Kemal Bey?”

Çölaşan’a göre; yargıya başvurup kongrelerin iptalini isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluşuyordu. Bu girişimleri “iktidarın hazımsızlığına benzettiğini” belirterek, “ekibiniz de aynı şeyi yaptı” dedi.

Çölaşan, Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının adli tatilin hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çekti ve Kılıçdaroğlu’nun bu sürece dair bilgisi olduğunu öne sürdü:

“Sakın ola ki hiç kimseye ‘Ben bu göreve Gürsel Tekin’in atanacağını bilmiyordum’ demeyin, mahcup olursunuz. Biliyordunuz beyefendi, biliyor ve umuyordunuz…”

ÇÖLAŞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DÖRT SORU

Çölaşan mektubunun sonunda Kılıçdaroğlu’na birkaç sert soru yöneltti:

“Genel Başkanlığınız döneminde bir tek seçim bile kazanamadınız. Yeniden genel başkan olursanız halka ne gibi inandırıcı vaatlerle bulunacaksınız?” “CHP’yi uzun yıllar sonra birinci parti yapan Özgür Özel’in koltuğuna hangi başarılarınız ve ilkelerinizle oturacaksınız?” “Yüzde bir bile oyu olmayan partilere CHP kontenjanından 31 milletvekili armağan ettiniz. Sonra bunlar birer ikişer AKP’ye tüydü. Pişmanlık duyuyor musunuz?” “Yarattığınız şu inanılmaz ‘yargı olayının’ aslında partinize değil de AKP’ye hizmet olduğunun farkında mısınız?”

Emin Çölaşan, mektubunu şu ifadelerle sonlandırdı: