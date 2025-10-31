Emeklilik sistemi sil baştan! Çalış çalış çalış... Belki emekli olursun

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin temel göstergelerinden biri olan aktif/pasif oranı son üç yılda düşüş yaşadı. 2020'DE 2 düzeyinde olan oran, 2023 sonunda 1,61’e geriledi. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise oran 1,49’a düştü. Bu, her 1,49 çalışanın bir emekliyi finanse ettiği anlamına geliyor.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AKP sigorta ve emeklilik büyük değişikliklere gidecek.

İlk olarak iktidar gündelik işte veya mevsimlik olarak çalışan emekçilerin kayıt dışılığını karşı hamle yapacak.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, ev işlerinde çalışanlar ve apartman görevlileri için başlatılan ‘kolay işverenlik’ uygulamasının kapsamı genişletilecek. Temizlik, yaşlı ve çocuk bakımı gibi hizmetlerde çalışanların sigortalı yapılması e-Devlet üzerinden kolaylaştırılacak. Yeni sistemle işverenin muhasebeci yardımı olmadan sigortalı bildirim işlemlerini yapması mümkün olacak.

Düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik çalışan ve sanatkârlar gibi sosyal güvenlik sistemi dışında kalan gruplar için özel sigorta programları hazırlanacak. Prim yükünü hafifletecek bu mikro sigorta modeliyle sosyal güvenlik kapsamı genişletilecek.

AKP YİNE EMEKLİLİK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Programda aylık bağlama sisteminin, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek şekilde değiştirileceği belirtiliyor. Yeni modelde, çalışma süresi arttıkça emekli maaşının yükselmesi öngörülüyor. Bu yolla erken emekliliğin önüne geçilmesi ve aktif-pasif dengesinin korunması hedefleniyor.

Vatandaşın boş tenceresi Meclis'te!

Gelire dayalı prim bildirimi kapsamı da genişletilecek. Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit sistemler gibi esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hâle getirilecek. Teknik ve hukuki altyapı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki bilim kurulu tarafından sürdürülüyor.

SAKAT KALAN İŞÇİYİ DE TEKRAR İŞ GÜCÜNE KATMA PEŞİNDELERMİŞ

Malulen emekli olan ya da sürekli iş göremezlik raporu alan bireylerin yeniden işgücü piyasasına katılması için mesleki rehabilitasyon uygulaması başlatılacak.

Hükûmetin bu adımlarla sosyal güvenlik sistemini hem daha kapsayıcı hem de mali açıdan sürdürülebilir hâle getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

BU SÖZLER MEZARDA EMEKLİLİK ELEŞTİRİSİ GETİRMİŞTİ

AKP'li Nihat Zeybekçi'nin ekim ayının ilk haftalarındaki emeklilik sistemi açıklaması, "AKP mezarda emeklilik sistemi getirecek" eleştirisi getirmişti. Zeybekçi şunları ifade etmişti.