EBB Başkanı Ünlüce: Kurultay Türkiye'nin aydınlığını açacak

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda üçüncü gününde devam ediyor. Kurultay, bugün yapılacak 80 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleriyle sona erecek.

Genel Başkan Özgür Özel, çarşaf liste ile gerçekleştirilen PM seçimleri için hazırladığı anahtar listede mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yer verdi. Çarşaf liste uygulaması, delegelerin tercih ettikleri isimleri doğrudan işaretlemelerine olanak tanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, süreci ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Kurultayın bugün tamamlanacağını hatırlatan Ünlüce, CHP’nin parti programının yıllar sonra yeniden hazırlandığını ve oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Ünlüce, programın partinin “Şimdi iktidar zamanı” söylemine uygun, iktidar yol haritasını belirleyen bir çerçeve sunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Program herkes tarafından benimsendi, bu bizim için çok önemliydi. Ardından tüzük değişiklikleri yine oy birliğiyle geçti. Bir sonraki gün genel başkan seçimimizi ve çalışma raporlarını tamamladık. Delegemizin yoğun katılımıyla, Genel Başkanımız 1333 gibi rekor bir oyla seçildi. Kendisiyle iktidar yolunda omuz omuza yürümekten büyük onur duyacağız.”

"SÖZ İSTEYEN HERKESE SÖZ HAKKI VERDİK"

Çok güzel geçti gerçekten, tam bir demokrasi şöleni gibiydi. Çok güzel, yapıcı konuşmalar oldu. Bütün divan üyeleri ve başkanı olarak söz isteyen herkese söz hakkı verdik. Serbest bir kürsüydü. Herkes istediği şekilde, demokratik bir ortamda düşüncelerini dile getirdi. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 102 yıllık o çınarın demokrasi tarihine çok yakışan bir kurultay oldu. Bu nedenle çok gururluyuz. Ben de bu kadar uzun zamandır, 102 yıllık bir partinin seçimli kurultayını yönetmiş ilk kadın divan başkanı olarak ayrıca gururluyum. Bu imkanı bana veren herkese de teşekkür ediyorum. Ben bu kurultayın Türkiye'nin ufkunu, önünü, aydınlığını açacağını düşünüyorum. Şimdiden herkese "Hayırlı olsun" diyorum."