Diyanet'te devir teslim: Ali Erbaş Erdoğan'a teşekkür etti görevini devretti

Diyanet'te 8 yıllık Ali Erbaş dönemi sona erdi. Lüks araçlar, dev bütçeler ve tartışmalı hutbelerle sık sık gündeme gelen Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Erbaş, bugün görevini Arpaguş'a devretti. Devir konuşmasında 8 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yaptığını belirten Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek görevini devretti.

"ARPAGUŞ HOCAMIZI TANIYORDUM"

Erbaş'ın konuşmasında, "Uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız, özellikle İstanbul Müftülğü döneminde Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamıza devretmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başkanlığımız hizmetini daha ileriye taşıyacağına inandığımız hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arpaguş hocamızı tanıyordum. Yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Siz de yakıdan tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevkii makam ve statüye bağlı değildir" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ GÖREVİ DEVRALDI

Arpaguş da törende bir konuşma yaptı. Arpaguş da konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Arpaguş, "Bizleri bu kutlu göreve layık gören herkese canı gönülden şükranlarımı iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.