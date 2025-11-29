DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan CHP kurultayı açıklaması

Yayınlanma:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı ikinci gününde sürüyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kurultaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu "CHP'nin önümüzdeki dönemde çizeceği yol ve oluşacak kadrolar emek mücadelesi açısından çok önemli" dedi.

CHP'nin üç gün süreceği belirtilen 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda ikinci gününde de sürüyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİSK açıkladı: Asgari ücret nasıl belirlenmeli?DİSK açıkladı: Asgari ücret nasıl belirlenmeli?

"BİZ DE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

CHP kurultayının emek mücadelesi açısından da önemli olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde çizeceği yol ve oluşacak kadrolar, Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Emek mücadelesi açısından çok önemli. Ana muhalefet partisinin, bugün sosyal demokrat bir parti olarak, emeğin haklarını, işçilerin örgütlenmesini, emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı bu ağır tablodan Türkiye'nin kurtulması için izleyeceği politikalar önemli. Biz de dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

